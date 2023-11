Seda (5) – Deusas e Festas

Divindade da Seda (蚕神) Can Shen

Publicado no hojemacau a 9 de Outubro o artigo , a tratar sobre a viagem da seda de Leste para Oeste da China, a história de Ma Tou Niang (马头娘), a Senhora com Cabeça de Cavalo, ficou a meio.

Na deslocação dessa deusa da seda, Can Hua Niang Niang (蚕花娘娘) na província de Zhejiang, até Sichuan onde passou a ser Ma Tou Niang, continuamos agora na versão dessa província do Período dos Três Reinos. Aí se refere, após o senhor Wu ter morto o cavalo seu salvador, pois a filha se comprometera casar com quem trouxesse de volta o pai, este sem aceitar tal destino escapelou o prometido genro e colocou a pele dependurada numa amoreira. Ao passar por baixo da árvore, a pele do cavalo caiu sobre a filha, envolvendo-a e encasulada voou até ao Sudoeste da China.

Num extenso amoreiral em Sichuan (Shu) ficou a jovem transformada num corpo de bicho-da-seda e cabeça de cavalo e todas as Primaveras aparecia a segregar longos filamentos brancos entre os ramos das amoreiras, cujas folhas são o melhor alimento para essas lagartas. Por isso, o Imperador Celeste a nomeou Deusa dos Bichos-da-seda. Procriou e começaram a aparecer nesse enorme amoreiral muitos bichos-da-seda na forma de lagartas a alimentarem-se das folhas e a expelir filamentos longos e brilhantes. Essa a razão de em muitos templos a imagem da deusa Ma Tou Niang estar coberta por uma pele de cavalo e à senhora com cabeça de cavalo ser-lhe oferecido sacrifícios para haver prosperidade de amoreiras e bichos-da-seda.

A Deusa do Bicho-da-Seda (蚕神, Can Shen), além de uma divindade estelar, pode também representar o primeiro ser a fazer criação do bicho-da-seda, Lei Zu, esposa do Imperador Amarelo, ou ainda Can Cong, o fundador do reino dos Antigos Shu (Gu Shu 古蜀) deificado Qingyi shen (青衣神), Deus das Vestes Verde-azuis.

Can Shen como divindade estelar é conhecida por Tian-si (天驷), localizada nas constelações do quadrante Leste (青, Qing), o Dragão Verde/Azul (苍龙, Cang Long), e das sete constelações existentes nesse quadrante é a número quatro, denominada Fang (房), com quatro estrelas, Beta, Delta, Pi e Nu.

Em Nanchong (南充), ainda na província de Sichuan, escutamos outra mitológica história sobre a Deusa do Bicho-da-seda. O Imperador Celeste (天皇, Tian Huang) admirava a lealdade de Can Hua Niang Niang (蚕花娘娘), a Imperatriz do Bicho-da-seda, por ela se ter transformado em lagarta do bicho-da-seda e com os filamentos expelidos pela boca andar a ajudar as pessoas na Terra.

Tocado por a bondade desse coração, mas também furioso por ela o ter trocado, o Imperador Celeste [que na Dinastia Tang passou a ser o Imperador de Jade (玉皇, Yu Huang), quando muitos dos imperadores eram seguidores do Dauismo, e então se realizou a grande estruturação e sistematização do Divino. No Céu apareceu o Imperador de Jade e na Terra, o Imperador tornou-se o representante do Céu aos olhos do povo] enviou soldados para a trazerem de volta ao Paraíso. Apesar da Imperatriz aí viver sem alguma preocupação, não era feliz pois sentia a falta da família e amigos, levando-a a refugiar-se dentro do casulo, sem comer nem beber.

Apercebendo-se da tristeza de Can Hua Niang Niang, o Imperador Celeste usando o poder mágico deu-lhe um par de asas e aprovou, uma vez por ano ela rompendo o casulo regressar voando ao mundo mundano para a cerimónia das Flores do Bicho-da-seda e ir a Shu visitar a família. Quem tiver a sorte de nesse dia ver a Imperatriz voar na viagem de visita à família, terá no ano uma boa colheita de casulos.

LEI ZU (嫘 祖)

Na última década do século XX, Yanting (盐亭) em Sichuan e Yichang (宜昌) em Hubei disputaram o lugar de nascimento de Lei Zu, que introduzira o fio da seda como material de grande potencialidade para tecer. Resolvido esse pormenor a favor de Yanting, aí vamos para visitar o local de nascimento e da sepultura de Lei Zu, assim como o Instituto daoísta e outros inúmeros templos pelas redondezas a homenagear uma filha da terra.

Nos Registos Históricos (Shi Ji) escritos durante a Dinastia Han do Oeste por Sima Qian (145-95 a.n.E.), no capítulo ‘Shi Ji Wu Di Ben Ji’ respeitante aos Cinco Soberanos (Wu Di) pode ler-se: Huang Di, a viver no Monte Xuan Yuan, casou-se com uma mulher de Xi Ling Shi (nome do lugar e da matriarcal tribo).

De uma recolha oral e guardada no livro Yuan Fei Lei Zu (元 妃 嫘 祖) de Liao Zhongxuan (廖仲宣), editado em 2006 por 中国文联出版社, fica-nos a história sobre as origens de Lei Zu, nascida com o nome de Wang Feng e ao casar-se com Huang Di designada com o título de Yuan Fei, por ser a esposa principal do Imperador Amarelo (2550-2450 a.n.E.).

Há quatro mil e quinhentos anos, ainda se usava facas e machados de pedra, e no reino de Xi Ling, habitado pela tribo com o mesmo nome, na Montanha Chun vivia em felicidade um casal, que devido à sua inteligência levava uma boa vida. O trabalho era partilhado entre o marido, Yi Cheng, bom caçador e pescador e a esposa, Qi Liang, uma excelente tecedeira. Habitavam afastados dos aglomerados populacionais da tribo, quando um dia viram chegar um grupo de pessoas transtornadas, muitas já idosas, que se prostrando a chorar contaram a sua aflição. Fugiram da aldeia porque uma enorme serpente tinha comido muitos dos seus familiares.

O casal logo se prestou a acompanhar no regresso à aldeia e ajudar a resolver o problema. Quando aí chegaram, juntaram o restante da comunidade e ensinaram-lhes a usar o arco e a flecha e novos métodos de vida. A aldeia começou a tornar-se abastada, tal os avanços obtidos. Caçava-se animais e vestia-se com novas roupas, tecidas já por as mulheres da tribo, que aprenderam com aquela cândida Senhora.

Regressaram a casa e o tempo foi passando, mas o casal não era totalmente feliz pois ambos tinham já passado os quarenta anos e não conseguiam ter filhos. Uma noite de Verão, quando dormiam, à esposa apareceu uma donzela caminhando com as vestes esvoaçando, convidando-a a chegar à porta da habitação, onde enxergou o chão para fora ser de nuvens e escutou uma ondulante música criada por pássaros. Aí surgiu Wang Mu Liang Liang, sentada com outros deuses a rodeá-la, a dizer-lhe: – Vocês ajudaram caridosamente as pessoas e sempre quiseram um filho. Envio a minha filha para tomarem conta dela e ensinar as pessoas a tecer.

Passando para a mão da senhora uma pérola, esta ao vê-la mais de perto percebeu ser um casulo, de onde saiu um feng huang (凤凰, fénix, um pássaro mitológico) que, volteando por três vezes sobre a mulher, voou para dentro dela. Ao acordar, logo contou ao marido o ocorrido. No ano seguinte, no décimo dia da segunda Lua nasceu a filha e em honra da deusa deram o nome de Wang Feng à criança.

Aos catorze anos, com os pais já muito idosos, passava o tempo a ajudá-los e então a comida começou a rarear. Sem nada para lhes dar de comer, a rapariga desesperada foi a soluçar para o jardim, pois não queria apoquentá-los. Encostada a uma amoreira chorava, quando um súbito vento levou até si algumas amoras [nome do fruto da amoreira parecido com amoras silvestres e denominado em mandarim 桑椹 SangShen] e provando, descobriu terem um bom sabor.

Todos os dias ia colher frutos da árvore, quando certa vez aí vê uma lagarta e olhando-a, pareceu-lhe encontrar semelhanças na cabeça com a de um cavalo. Começou então a prestar atenção a esse animal que vivia comendo as folhas da mesma árvore que também lhe dava o alimento. Uma vez estranhou outra lagarta ter passado um dia a dormir e acordando, tirou do corpo o casaco de cera, deixando para trás essa pele.

Passaram-se dias, semanas, quando umas lagartas se empinaram, parecendo estar a chamar a atenção ao dançar com a cabeça e os anéis da parte do corpo no ar. Observou-as a procurar um lugar entre ramos e depois expelir em baba um contínuo filamento e a colocá-lo como pontos mestres a fazer uma casa. Passaram poucos dias a montar os refúgios, num movimento de boca formando um contínuo 8 e rapidamente deixou de as ver, fechadas em envolventes camadas, produto do vazar do viscoso fio.

Escondida no interior do casulo, a lagarta sofria as metamorfoses no espaço deixado vago à medida da redução do seu corpo, preparando-se assim para renascer como borboleta e após romper o casulo, sair para procriar.