FRC | Mostra de pintura em porcelana com obras de Rui Calado

É hoje inaugurada na Fundação Rui Cunha (FRC) a mostra “Desafios Orientais”, da autoria de Rui Calado. A exposição conta com organização da Casa de Portugal em Macau e está integrada no programa das comemorações do 10 de Junho e do Mês de Portugal em Macau.

Segundo um comunicado da FRC, são apresentados 50 trabalhos de pintura em porcelana, nomeadamente objectos e placas rectangulares, quadradas e redondas, e que se realizaram, ao longo dos últimos quatro anos, “num processo de resposta sistemática e contínua a estímulos indutores de novas realizações”.

“Está bem patente nos trabalhos apresentados que foi o fascínio do Oriente e a notável tradição chinesa na produção deste tipo de artefactos que inspiraram a valorização, através da pintura decorativa, de um conjunto de peças de porcelana branca com formas e tamanhos muito variados”, é referido.

Rui Calado tem uma longa carreira profissional como médico especialista em Saúde Pública e Epidemiologia, exercida em Portugal, Timor-Leste e Macau. Não imaginava vir a aventurar-se pelo trilho das artes, mas “a inquietação e a irresistível atracção por novos desafios” encarregou-se de o seduzir. Conforme relata o próprio, “o encanto e o espanto sentido, aquando da conclusão do primeiro trabalho, foi o detonador desta caminhada, caracterizada pela sistemática procura de novas respostas, de crescente complexidade”.

O atelier da Casa de Portugal em Macau deu-lhe a oportunidade de experimentar esta arte, e o “insistente convite da natureza para enfrentar novos projectos” fez o resto. Não mais largou a porcelana, os coloridos pigmentos, e a magia da mufla que dá vida a cada nova criação, aqui patente nesta sua primeira apresentação em nome individual.