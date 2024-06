Redes sociais | Facebook destronado por WhatsApp após nove anos a liderar

O Facebook foi destronado pelo WhatsApp como a rede social mais utilizada em geral, depois de nove anos na liderança, de acordo com o relatório Reuters Digital News Report 2024, ontem divulgado.

Após nove anos a figurar como a rede social mais utilizada em geral, o Facebook (64 por cento) foi destronado pela ‘app’ de mensagens WhatsApp (65 por cento), também ela propriedade da Meta, refere o 13.º relatório anual do Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ).

“A plataforma de ‘streaming’ Youtube, propriedade da Google, é utilizada por 59 por cento dos respondentes, o Instagram por 51 por cento e o Facebook Messenger por 41 por cento”, segundo as conclusões do estudo. A rede social TikTok, propriedade da empresa chinesa ByteDance, é utilizada por 22 por cento.

“No entanto o Facebook, continua a ser a plataforma mais usada para consumo de notícias (35 por cento), seguida pelo Whatsapp (23 por cento), Youtube e Instagram (com a mesma percentagem 21 por cento)”, enquanto o X (ex-Twitter) “é usado apenas por 11 por cento, para fins gerais e seis por cento para consumo de notícias”, segundo o estudo.

Destaque para uma “pequena quebra na utilização de todas as redes, sem excepção, quer em termos gerais quer para fins informativos, não só entre os mais velhos como também entre os jovens”.

Razões de quebra

Apesar de não ter havido qualquer tipo de mudança na configuração metodológica do Digital News Report 2024 face aos anos anteriores, “e sendo esta uma tendências geral, identificada em praticamente todos os 47 mercados em estudo, há duas razões que podem justificar esta diminuição: as relacionadas com o uso, nomeadamente a saturação/aborrecimento com este tipo de plataforma e razões de mercado, com a crescente fragmentação das audiências e, por consequência, das redes, bem como uma mudança na estratégia das plataformas”, refere o relatório.

Em termos de fontes de notícias das redes sociais, “há diferenças entre as redes, com o TikTok a destacar-se como a rede em que os utilizadores mais têm os seus pares como fontes (55 por cento), seguida pelo Facebook (44 por cento).

Já no X é dada maior atenção a actores políticos (51 por cento) a marcas de notícias ou jornalistas alternativos (47 por cento). Portanto, a rede TikTok é rede onde a comunicação social menos tende a ser utilizada como fonte de notícias (23 por cento), sendo importante salientar que estamos a falar de redes em que as marcas de notícias têm diferentes graus de presença e estratégias comunicacionais”.

O Reuters Digital News Report 2024 (Reuters DNR 2024) é o 13.º relatório anual do Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ). O inquérito foi realizado em 47 mercados, tal como Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Hong Kong, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Taiwan, Tailândia, Singapura e Austrália, entre outros. O trabalho de campo foi realizado no final de Janeiro e início de Fevereiro.