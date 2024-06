10 de Junho | Exposição apresenta peças da Vista Alegre e Bordallo Pinheiro

Pode ser vista até ao dia 4 de Agosto a mais recente exposição integrada no cartaz das celebrações do 10 de Junho. Trata-se de “Made with Love”, uma iniciativa patente na galeria AMAGAO, no Grand Lapa, que apresenta o que de melhor se faz nas marcas portuguesas de loiça e cerâmica Vista Alegre e Bordallo Pinheiro

Quando se pensa em objectos que verdadeiramente representam a cultura portuguesa, é comum pensar-se em loiça e cerâmica. E há duas marcas que saltam à vista pelo reconhecimento internacional há muito obtido: a Vista Alegre e a Bordallo Pinheiro.

Estas marcas são protagonistas da mais recente exposição inaugurada no âmbito das comemorações do 10 de Junho – Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas, e que está patente na galeria AMAGAO, no hotel Artyzen Grand Lapa, até ao dia 4 de Agosto.

“Made with Love”, o nome da mostra, visa “celebrar a criatividade portuguesa” em conjugação com o lado prático desta arte, descreve um comunicado oficial. Apresentam-se, assim, obras da Vista Alegre, uma marca fundada em 1824 por José Ferreira Pinto Basto.

À época, quando Portugal começava a dar os primeiros passos na industrialização, a Fábrica de Porcelanas Vista Alegre foi a primeira unidade industrial dedicada à produção de porcelana em Portugal. Já a Bordallo Pinheiro é “fruto da paixão do seu fundador pela arte cerâmica portuguesa”, sendo hoje “uma marca mundialmente apreciada e procurada por um público cada vez mais diversificado, revelando a sua originalidade”. No total, “Made with Love” apresenta 100 peças.

Um mundo imenso

Citado pelo mesmo comunicado, Victor Hugo Marreiros, design e artista macaense, e que é também sócio-gerente da galeria AMAGAO, afirmou que o que é mostrado em “Made with Love” é “uma pequena amostra da vastidão do campo da arte e do design portugueses no mundo da produção criativa”. “Acreditamos que esta é uma forma adequada de nos associarmos à celebração do Dia Nacional de Portugal”, acrescentou.

No caso de Rutger Verschuren, vice-presidente da área de operações de Macau do grupo hoteleiro Artyzen e director-geral do Artyzen Grand Lapa Macau declarou que se trata de “uma exposição notável”, que apresenta “uma nova abordagem da Galeria AMAGAO para apresentar um tipo de trabalho artístico – porcelana e cerâmica – nunca antes visto aqui. Não são apenas criações artesanais, mas muitas são também práticas. Estou confiante de que esta exposição irá atrair um novo grupo de entusiastas da arte”, comentou. O responsável lembrou também que “a porcelana e a cerâmica podem ser consideradas como uma espécie de linguagem entre o Oriente e o Ocidente”.

Menu muito próprio

Além da mostra, o 10 de Junho também se irá celebrar no Grand Lapa com um menu especial servido no Café Bela Vista até final deste mês. O menu tem como título “Comer e Beber à Portuguesa” e será servido de segunda a quinta-feira, contando com quatro pratos tipicamente portugueses, como salada de polvo braseado com vinagrete de limão, pastéis de bacalhau servidos com molho tártaro, caldo verde e sobremesas.