FRC apresenta palestra sobre conservação e restauro

Decorre hoje a partir das 19h30, na Fundação Rui Cunha (FRC), a palestra “Diálogos Transdisciplinares e Perspectivas Transformativas no Domínio da Conservação e Restauro”, inserida no Ciclo de Palestras História e Património, em parceria com a Universidade São José (USJ).

A palestra terá como oradores os académicos Célio Marques e Hermínia Sol da Unidade de Investigação TECHN&ART, do Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal.

Serão discutidos os novos desafios na área da conservação e restauro, nomeadamente “a necessidade de novas soluções para novas situações”, tendo em conta o progresso científico. “A convergência de novos olhares, posteriormente verbalizados sob a forma de narrativas, é vital para promover a compreensão e a disseminação dos resultados”, denota o comunicado da FRC.

O Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes (TECHN&ART) do Instituto Politécnico de Tomar, tirando partido da sua identidade transdisciplinar, desenvolve actualmente vários projectos de conservação e restauro que beneficiam de uma pluralidade de áreas de especialização. Assim, será feita uma breve apresentação do trabalho de investigação desenvolvido nesta entidade, além de se explorar “novos conceitos”, como é o caso da conservação criativa.

Quem é quem?

Célio Gonçalo Marques é professor no departamento de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) da Universidade Politécnica de Tomar (Portugal). É doutorado em Ciências da Educação com especialização em Tecnologia Educativa, mestre em Comunicação Educativa Multimédia, pós-graduado em Técnicas e Contextos de e-Learning e licenciado em Informática e Gestão.

É ainda director do Laboratório de Inovação Pedagógica e Ensino a Distância e presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Gestão do IPT. É também investigador integrado e director da Unidade de Investigação TECHN&ART, bem como investigador colaborador do Laboratório de Tecnologia Educativa da Universidade de Coimbra e do Centro de Administração e Políticas Públicas da Universidade de Lisboa.

Os seus interesses de investigação incluem tecnologia educativa, inovação digital, tecnologia aplicada ao património e políticas públicas. Autor de mais de duas centenas de publicações, o académico é membro do conselho editorial de várias revistas, bem como membro de comités organizadores de várias conferências internacionais.

Por sua vez, Hermínia Sol é professora auxiliar no Instituto Politécnico de Tomar (IPT), onde lecciona Inglês e Argumento. É licenciada em Português e Inglês pela Universidade de Coimbra e mestre em Women’s Studies pela Universidade de Limerick, Irlanda, além de doutorada em Literatura Americana pela Universidade de Coimbra. Além disso, é directora-adjunta e investigadora do TECHN&ART do IPT e investigadora do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa (CEAUL). Hermínia Sol tem desenvolvido investigação nos domínios da literatura de viagens, ficção curta, cinema e literatura, estudos femininos e estudos americanos.