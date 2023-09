Almeida Ribeiro | Anunciado plano de revitalização

A zona da Avenida Almeida Ribeiro vai ser alvo de um plano de revitalização suportado pela Sociedade de Jogos de Macau (SJM). Segundo o canal chinês da Rádio Macau, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong U, falou da renovação dos edifícios Ponte nº 14 e nº 16, bem como do casino flutuante “Macau Palace” situado na zona ribeirinha do Fai Chi Kei – Ilha Verde. Após ser restaurado, o barco vai ficar atracado junto ao edifício Ponte nº 14, criando-se uma zona de atracção turística.

O plano inclui ainda uma plataforma destinada à venda de produtos de pequenas e médias empresas locais e organização de eventos. Ainda sem orçamento, o plano deverá estar concluído até 2026, sendo que as obras deverão começar entre o final deste ano e início do próximo. A secretária adiantou que não existem planos do Governo para transformar a Avenida de Almeida Ribeiro numa zona pedonal.