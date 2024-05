Sinal n.º 1 emitido com tempestade a caminho de Macau

O primeiro sinal de tempestade tropical do ano foi emitido ontem, às 17h30, pelos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), que prevêem que o tempo em Macau, entre hoje e amanhã, seja instável, com aguaceiros, trovoadas e vento muito forte.

“As nuvens associadas a um vasto vale depressionário na parte central do Mar do Sul da China desenvolveram uma área de baixa pressão, prevendo-se que nos próximos dias se aproxime da costa meridional da China. Não se exclui a possibilidade de se intensificar ainda mais para uma tempestade tropical num curto período de tempo”, alertou o organismo de manhã, antes de emitir o sinal de tempestade tropical n.º1.

No início do dia, as autoridades sublinhavam a existência de divergências entre os diferentes modelos de previsão sobre o desenvolvimento da intensidade da área de baixa pressão, em relação à “possibilidade de emitir o sinal de tempestade tropical”. Essas divergências foram colocadas de lado com a emissão do sinal.

Os SMG declararam que de acordo com as previsões numéricas, “prevê-se que a área de baixa pressão se aproxime da costa meridional chinesa e até da foz do Rio das Pérolas”, entre hoje e amanhã.

Hong Kong em sintonia

Face ao exposto, os SMG apelam à população que preste atenção às informações meteorológicas actualizadas e tome medidas de prevenção em tempo oportuno. No entanto, prevê-se que na próxima semana, sob a influência gradual de uma corrente de ar de leste, os aguaceiros e as trovoadas enfraqueçam.

Na região vizinha, o Observatório de Hong Kong emitiu também o sinal n.º1 de tempestade tropical 10 minutos após Macau o ter feito. Recorde-se que os SMG estimaram que este ano passem por Macau entre quatro a sete tufões. No início de Abril, as autoridades previam que a época de tufões pudesse começar na segunda quinzena de Junho.