World Poker Tour | Cancelado Campeonato em Macau

O World Poker Tour, um dos maiores eventos internacionais de póquer mundiais, cancelou o evento marcado para o próximo mês em Macau. O campeonato, que teria lugar no Wynn Palace, foi cancelado sem justificações da empresa organizadora

“O World Poker Tour Macau, que estava agendado para o mês de Junho, não irá para a frente. A World Poker Tour (WPT), a Wynn Macau e a Allied and Gaming Entertainment (AGAE) lamentam a inconveniência e desilusão provocadas a jogadores de todo o mundo que planeavam ir a Macau e jogar no evento.” Foi desta forma que a WPT anunciou no X, antigo Twitter, na madrugada de ontem. “A WPT continua comprometida em trabalhar com a Wynn Macau e a AGAE para organizar no futuro torneios de póquer de classe mundial na região”, acrescentou a empresa que é uma das maiores organizadoras de torneios televisionados, e que se preparava para a estreia em Macau.

O evento estava marcado para os dias entre 18 e 24 de Junho, com o torneio principal, em que o preço de entrada (buy-in) eram 200 mil dólares de Hong Kong, agendado para os dias 20 e 21 de Junho. Dividido em 12 torneios, a competição tinha o preço de entrada mais baixo fixado em 5 mil dólares de Hong Kong.

Por várias vezes o presidente e CEO da WPT, Adam Pliska, demonstrou interesse em organizar torneios de póquer no território. “Macau é um destino que desejamos cumprir há muito tempo”, afirmou o dirigente aquando do anúncio do evento marcado para o Wynn Palace, acrescentando que a empresa queria “proporcionar a experiência da WPT à região”.

Centro mundial

O entusiasmo na altura do anúncio da organização dos torneios da WPT foi partilhado pela presidente da Wynn Macau, Linda Chen. “Estamos muitos entusiasmados com a parceria com a WPT e receber em Macau uma das mais prestigiadas competições de póquer do mundo, que fará a sua estreia nesta cidade vibrante. A WPT irá convidar jogadores de todo o mundo, que são autênticas lendas do póquer, para abrilhantar e reforçar o estatuto de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer”, afirmava na altura do anúncio Linda Chen.

A WTP cancelou um torneio que estava marcado para o Vietname devido a preocupações relacionadas com a regulação. Porém, não foi dada nenhuma indicação que o cancelamento dos eventos de Macau tenha qualquer motivação semelhante.