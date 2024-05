Hotelaria | Crescimento significativo de trabalhadores face a 2023

O número de trabalhadores no ramo da hotelaria era, no final do primeiro trimestre deste ano, 56.414, o que constitui um “aumento significativo” de 23,2 por cento em relação ao primeiro trimestre do ano passado.

Dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) revelam que “as necessidades de mão-de-obra cresceram, impulsionadas pelo acréscimo substancial do número de entradas de visitantes no ano passado e pela recuperação estável dos ramos de actividade económica relacionados com o turismo”. Por sua vez, o número de trabalhadores a tempo inteiro no sector da restauração era, no mesmo trimestre, de 24.005, mais 6,2 por cento também em relação ao período homólogo de 2023.

Relativamente aos salários, a remuneração média dos trabalhadores da hotelaria e restauração também cresceu. A remuneração média nos hotéis foi de 20.470 patacas, mais 2,6 por cento, enquanto dos restaurantes, bares e cafés foi de 10.610 patacas, mais 3,5 por cento.

Quanto ao número de vagas nos dois sectores de actividade, registou-se uma diminuição. No primeiro trimestre deste ano havia nos hotéis 1.455 vagas, menos 1.156, enquanto nos restaurantes as vagas eram 1.525, menos 574, “devido ao facto de as vagas destes ramos terem sido preenchidas gradualmente”, explica a DSEC. Neste contexto, a procura por mão-de-obra nestas áreas abrandou, diz o mesmo organismo.