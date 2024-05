Excursões | Aumento anual superior a 100% em Abril

O mês de Abril registou um aumento significativo, de 142,3 por cento, no número de excursões realizadas no território. O aumento é em termos anuais, sendo que, no total, Macau recebeu 216.000 excursionistas, dos quais 194.000 foram visitantes oriundos do interior da China, um aumento de 123,3 por cento. Deste grupo, 20.000 excursionistas vieram de outros países, tratando-se aqui de um aumento mais significativo, de 979,8 por cento em relação a Abril de 2023.

Os dados, da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, indicam também as principais nacionalidades de turistas estrangeiros que visitam o território: os coreanos foram oito mil, uma grande subida de 2.382,3 por cento, seguindo-se os malaios, 2.000, mais 1.402,2 por cento.

A DSEC mostra ainda os números das excursões relativos aos primeiros quatro meses deste ano, que também são animadores: o território recebeu 720.000 turistas em excursões, mais 257,9 por cento em relação aos primeiros quatro meses do ano passado. Deste grupo, 643.000 eram visitantes do Interior da China e 70.000 visitantes internacionais, tendo subido 226,3 e 2.292,5 por cento, respectivamente. Destaca-se que o número de entradas de visitantes em excursões da Coreia do Sul.

Nos primeiros quatro meses do ano os coreanos em excursões representaram 31.000 pessoas, um notório crescimento de 7.896,4 por cento, enquanto os turistas da Tailândia foram 7.000, mais 449,2 por cento.

No que diz respeito aos residentes, 47 mil recorreram a agências de viagens para se deslocar ao exterior em Abril, mais 38,9 por cento em termos anuais. Já nos primeiros quatro meses do ano, 162 mil residentes viajaram desta forma, um aumento de 61,9 por cento em relação a 2023.