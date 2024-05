Saúde | Mulher em estado grave após intoxicação por sulfeto de hidrogénio

Uma residente com 24 anos está a lutar pela vida, ligada a um ventilador, depois de ter sofrido uma intoxicação por sulfeto de hidrogénio, quando tomava banho. O caso foi divulgado na segunda-feira, pelos Serviços de Saúde, num comunicado emitido apenas em chinês, mas terá acontecido no domingo.

A mulher foi encontrada desmaiada no chuveiro, numa casa-de-banho sem janelas ou qualquer outro tipo de ventilação, dado que o extractor estava avariado.

Após a família da mulher ter chamado as autoridades, que a levaram para o hospital, o Corpo de Bombeiros investigou o apartamento situado no Edifício Iau Tim, na Estrada Marginal do Hipódromo e detectou uma concentração elevada de gás sulfídrico.

De acordo com os Serviços de Saúde, o sulfureto de hidrogénio é uma substância que se encontra no petróleo bruto, no gás natural, nos gases vulcânicos e nas fontes termais, mas que também pode estar presente em locais onde existem substâncias corrosivas, como pântanos, esgotos, túneis, poços e grutas, e onde não há ventilação. As concentrações baixas de sulfureto de hidrogénio não provocam sintomas de envenenamento, mas à medida que a concentração aumenta podem ocorrer irritações oculares e respiratórias, tonturas, dores de cabeça e sonolência, e a intoxicação pode ser fatal. O sulfureto de hidrogénio tem um odor forte, pungente e característico a ovo podre.