Savills Macau afirma que mercado imobiliário mostra sinais de recuperação

O director da agência imobiliária Savills Macau, Franco Liu, afirma que o mercado está em recuperação, depois do levantamento de medidas restritivas. O cenário foi traçado por Liu, em declarações ao jornal Ou Mun.

Em Abril, numa medida votada de urgência na Assembleia Legislativa, o Governo e os deputados concordaram em remover os impostos do selo especial, imposto do selo adicional e imposto do selo aplicados à aquisição de habitações, para promover a recuperação do mercado imobiliário.

Na perspectiva de Franco Liu, a medida está a atingir os objectivos traçados e o número de transacções está a aumentar face aos níveis historicamente baixos registados desde o ano passado.

No entanto, segundo o director da Savills Macau, apesar de se verificar um aumento do número de transacções, os preços continuam em níveis baixos face aos valores praticados nos anos mais recentes, antes da pandemia.

Todavia, o agente imobiliário mostrou-se confiante que a situação vai melhorar gradualmente e afirmou acreditar que o nível de transacções pode atingir os níveis pré-pandemia. Franco Liu justificou esta confiança com a maior probabilidade de o valor da taxa de juros nos Estados Unidos ser reduzido, o que vai tornar os créditos mais baratos na RAEM, devido à indexação indirecta da pataca ao dólar americano, e também devido à melhoria da economia de Macau.

Maiores descontos

Em relação ao crescimento das transacções, Liu indicou que um dos factores que está a contribuir para a subida é o aumento de descontos nos preços praticados pelos vendedores, principalmente nas casas novas. O agente imobiliário revelou que as empresas estão a vendê-las com descontos e a fomentar promoções, de forma a conseguirem escoar as unidades. Contudo, o director da Savills Macau reconheceu que este aspecto tem como efeito negativo o facto de não haver condições para que se verifiquem aumentos dos preços, pelo menos nos tempos mais próximos.

Em relação ao mercado das casas usadas, a expectativa é para que a recuperação, mesmo ao nível das transacções, demore mais tempo até ser sentida, porque face aos descontos as casas novas são vistas como mais atractivas.

Quando à entrada de investidores de fora no mercado imobiliário da RAEM, Franco Liu afirmou que o impacto é bastante reduzido. Segundo o director da Savills Macau, actualmente existem mercados mais competitivos como o Interior e Hong Kong, pelo que os investidores externos não olham tanto para Macau.