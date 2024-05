Creche | Funcionário condenado a seis meses de prisão

O funcionário de uma creche que queimou um bebé de três meses durante o banho foi condenado com uma pena de prisão suspensa de seis meses. A sentença do julgamento foi conhecida na sexta-feira, de acordo com o Jornal Ou Mun. O funcionário foi condenado pelo crime de ofensa à integridade física por negligência.

O caso aconteceu em Outubro de 2022, depois da criança de três meses ter defecado e necessitar de ser lavada. No entanto, na altura de lavar o bebé, o funcionário utilizou água quente, sem que tivesse tido o cuidado de testar a temperatura da água. Como consequência a vítima sofreu várias queimaduras nos pé, pernas e nádegas.

Segundo o tribunal, o funcionário falhou aos seus deveres de cuidado, dado ter agido de forma contrária às instruções e também por não ter agido com o cuidado exigido neste tipo de situações.

Face aos factos apurados, o funcionário foi condenado a seis meses de prisão, uma pena suspensa durante dois anos. Por sua vez, o bebé demorou seis meses até ficar totalmente recuperado.

O tribunal deu igualmente como provado que a criança foi assistida com duas horas de atraso, devido ao facto de o vice-director da instituição não identificada ter tentado esconder o incidente da família. Em consequência, o pai só levou a criança às emergências duas horas depois do ocorrido, dado que tinha sido informado pela instituição que as feridas se tratavam de uma reacção alérgica.

Além da condenação do funcionário, também a creche, situada no Tói San, foi condenada a pagar à família cerca de 150 mil patacas pelos danos causados.