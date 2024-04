Segunda fase do Rota das Letras propõe oficinas e espectáculo no CCM

Depois dos livros, autores e músicos, o festival literário Rota das Letras prossegue este mês com vários workshops de dança, teatro, literatura, som e instrumentos musicais que vão culminar na reinterpretação do espectáculo, “Um Quarto Próprio”, apresentado nos dias 28 e 29 de Junho no Centro Cultural de Macau (CCM).

A segunda fase do Rota das Letras traz a série de workshops “Um Quarto Só Seu”, a decorrer no Jardim das Artes, e uma oficina de literatura, coordenada pela académica Agnes Lam, centrar-se-á no universo literário da escritora inglesa Virginia Woolf e na forma como abordou a doença mental na sua obra. Recorde-se que Woolf sofreu, ela própria, de depressão.

Segundo a organização do festival, estes workshops “irão examinar o fenómeno da depressão na sociedade contemporânea através da literatura e das artes teatrais, cultivando a consciência e a empatia dos participantes para as questões mentais e explorando o poder da arte e da criatividade na melhoria da saúde mental”.

Desta forma, os participantes serão orientados pelos instrutores a “discutir e criar os seus próprios trabalhos sobre o tema”.

A oficina literária começa este sábado e domingo, das 10h às 13h e das 14h30 às 17h30, em língua chinesa, tendo o custo de 400 patacas por pessoa. Agnes Lam, autora, ex-deputada e estudiosa na área dos meios de comunicação social, foi jornalista, estando actualmente dedicada à academia.

Preparar os palcos

No fim-de-semana de 13 e 14 de Abril decorre, sob coordenação de Jojo Lam o workshop de teatro, entre as 14h30 e 17h30 e depois das 19h às 22h. Também com o chinês como língua veicular, o workshop acontece também no Jardim das Artes, tendo também um custo de 400 patacas.

Jojo Lam é uma psicoterapeuta e uma terapeuta de teatro registada nos EUA e Canadá. Formada em psicologia clínica pela Universidade de Macau e com um mestrado em Terapia Teatral na Universidade Concordia, no Canadá, Jojo Lam especializou-se, nos últimos anos, nas áreas da psicoterapia, educação artística, administração e artes performativas.

A 13ª edição do Rota das Letras arrancou no primeiro fim-de-semana de Março e celebrou a obra poética de Luís de Camões e de Li Bai. Além disso, foram evocados os 50 anos da revolução portuguesa do 25 de Abril de 1974, com a presença do escritor e jornalista João Céu e Silva, que apresentou a obra “O General que começou o 25 de Abril dois meses antes dos Capitães”. O Festival Literário de Macau – Rota das Letras, fundado pelo jornal Ponto Final, realiza-se desde 2011.