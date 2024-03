CCCM | Livro “As Leis da Guerra”, de Sun Bin, lançado em Lisboa

Com a chancela da editora Grão-Falar, fundada por Carlos Morais José, acaba de ser lançado no mercado português a obra “As Leis da Guerra”, de Sun Bin, livro de estratégia militar com uma ligação à cultura e pensamento chinês que esteve desaparecido durante cerca de 1400 anos. A obra, disponível agora em português, conta com tradução e notas de Rui Cascais

Depois de uma edição da Livros do Meio realizada em Macau, em 2020, eis que “As Leis da Guerra”, de Sun Bin, um clássico em matéria de estratégia militar, ainda hoje bastante estudado, volta a ser editado, desta vez com o cunho da Grão-Falar, no mercado editorial português.

O lançado deste livro, com tradução e notas de Rui Cascais, tal como a primeira edição da Livros do Meio, foi apresentada na última quinta-feira, em Lisboa, no âmbito do programa das Conferências da Primavera do Centro Científico e Cultural de Macau (CCCM).

Importa frisar que “As Leis da Guerra” esteve desaparecido durante 1400 anos. Só havia conhecimento da existência desta obra devido às inúmeras citações que foram aparecendo noutros escritos. Foi através de uma escavação arqueológica realizada em 1972, na província de Shandong, que o livro “Sun Bin Bing Fa”, tradução de “As Leis da Guerra de Sun Bin” foi encontrado.

Na quinta-feira, Luís Bernardino, coronel do exército português já na reserva, e docente da Universidade Autónoma de Lisboa, falou da importância que a obra ainda hoje tem nos estudos de defesa e estratégia militar. Esta obra “merece uma referência especial ao nos proporcionar um conhecimento e uma aproximação ao relativamente pouco conhecido mundo chinês”, além de constituir “uma visão histórica sobre a forma de combater e fazer a guerra”.

A descoberta dos escritos de Sun Bin proporcionou ao mundo “o acesso à sua argumentação e à forma como concebeu a estratégia e táctica para derrubar os seus inimigos, associando a estratégia militar aos valores culturais e sociais” chineses.

Desta forma, para Luís Bernardino “esta obra não é apenas um livro, um escrito histórico ou apenas a descrição de uma época específica na história da China”, mas representa “a guerra vista na sua dimensão de alianças, de luta pelo poder e de constantes mudanças sociais entre os reinos combatentes que lutavam pelo chamado ‘Império do Meio'”.

“Esta obra é um relato histórico da transformação de reinos e impérios visto pela generalidade estratégico-militar de Sun Bin que, felizmente, está disponível agora na língua portuguesa”, adiantou.

Ambiente bélico

Sun Bin viveu num período conturbado da história do império chinês, em que os diversos reinos lutavam constantemente entre si. Conforme se descreve na introdução da obra, “Sun Bin tivera a oportunidade não apenas de ‘ouvir falar’, mas de testemunhar abundantemente os horrores da guerra, já que o seu reino de Qi era regularmente invadido pelos estados vizinhos, num permanente clima de violência e incerteza”.

Tal como descreveu Luís Bernardino, este era um tempo em que “vários reinos se confrontavam e combatiam, motivados pelas ambições pessoais, soberanas e pelos clãs” que habitavam no território. A guerra era, assim, uma “actividade omnipresente, tendo sido, precisamente, neste ambiente bélico que Sun Bin cresceu e viria a morrer como estratega militar”.

O autor de “As Leis da Guerra” pertenceu “a uma elite combatente que permitiu desenvolver evidentes qualidades militares e pessoais que, associados a uma vasta sabedoria e inteligência prática, e assente numa onda de valores morais, forjaram a identidade própria e marcante que sobressai dos seus escritos”.

Tal como recordou Luís Bernardino, “nestes tempos a alta nobreza chinesa rodeava-se dos seus melhores estrategas militares a fim de pensar a guerra e estabelecer normas e princípios de defesa, dirigindo ofensivamente os exércitos de modo a dirigir e a atacar o inimigo”. A ideia era sempre “a vitória da batalha e a defesa da integridade do reino, aquilo a que hoje chamamos da defesa da soberania”.

Desta forma, o livro remete para ideias e conceitos em torno do “terreno enquanto tesouro”, a importância da preparação da “vantagem estratégica”, “a verdadeira natureza do exército” ou ainda a importância de “elevar e manter a moral” das tropas no campo de batalha.

Não se esquecem os pensamentos sobre “as qualidades e virtudes do comandante” ou ainda as suas “fraquezas fatais e erros”, ou as disposições sobe “as posições de invasor e defensor”. Destaque ainda para uma das frases icónicas de Sun Bin: “A guerra não é algo que se deva desfrutar e a vitória não é algo de que se deve lucrar.”