Inquérito | Jovens querem mais espaços públicos

Um inquérito realizado pela Associação de Nova Juventude Chinesa de Macau, a residentes com idades compreendidas entre 18 e 44 anos, revelou que 49,1 por cento entende que os espaços de lazer em Macau são insuficientes, e apenas 14 por cento estão satisfeitos com a quantidade da oferta de locais de lazer.

Quanto à utilização, mais de 82 por cento dos jovens inquiridos visitaram parques e espaços de lazer no último ano e 43,1 por cento usufrui destes locais pelo menos uma vez por semana, revelando a elevada procura de locais e equipamentos públicos de lazer por parte dos jovens.

Quase metade dos inquiridos, 49,4 por cento, avalia positivamente os espaços verdes, parques e zonas de lazer de Macau, em particular no que toca à abundância de vegetação, adequação a pais e filhos e higiene. Porém, gostariam de ter mais zonas com sombra.

Os três tipos de locais preferidos pelos inquiridos são parques infantis (39,4 por cento), locais com sombra (27,9 por cento) e trilhos e zonas para corrida (21,6 por cento). Entre a dezena de parques de Macau, os predilectos dos jovens inquiridos são a Zona de Lazer da Marginal da Estátua de Kun Iam, Parque Central da Taipa e Jardim da Flora, enquanto o Parque Dr. Carlos d’Assumpção, no NAPE, foi considerado o menos popular.

A associação justificou a realização deste inquérito como uma ferramenta para ajudar o Governo a planear mais áreas de lazer, com destaque para a zona costeira do sul da península de Macau, as zonas de lazer na Zona A e o Parque Desportivo que será construído no antigo Canídromo.