Nuclear | Primeiro reactor mundial de quarta geração do mundo começa a operar na China

A China dá um salto em frente em matéria energética com a entrada em funcionamento da primeira central do mundo de quarta geração. A central já está a produzir electricidade em Shandong

A primeira central nuclear de quarta geração do mundo entrou ontem em funcionamento comercial na Baía de Shidao, província de Shandong, leste da China, informou a imprensa estatal chinesa. Segundo a agência noticiosa oficial Xinhua, a central nuclear de alta temperatura está agora a produzir electricidade para uso comercial, após ter completado com êxito um teste de funcionamento contínuo de 168 horas.

A Corporação Nacional Nuclear da China (CNNC) disse que esta etapa marca um “feito histórico” para os projectos científicos e tecnológicos do país asiático e sublinhou que foram realizados com “direitos de propriedade intelectual completamente independentes”.

A central, que foi desenvolvida conjuntamente pela Huaneng Energy Company, a Universidade de Tsinghua e a CNNC, começou a ser construída em Dezembro de 2012 e foi ligada à rede pela primeira vez em Dezembro de 2021.

A central tem uma capacidade instalada de 200 megawatts e utiliza reactores nucleares de alta temperatura arrefecidos a gás (HTGR), reconhecidos internacionalmente como um tipo avançado de quarta geração com “segurança intrínseca”, disse Zhang Zuoyi, engenheiro-chefe do projecto.

“Sem quaisquer medidas de intervenção, o reactor pode manter-se num estado seguro caso perca toda a capacidade de arrefecimento, e não haverá fusão do núcleo nem fuga de substâncias radioativas”, acrescentou.

Mudança de energia

O primeiro reactor nuclear totalmente desenvolvido na China, o Hualong-1, começou a funcionar comercialmente em Janeiro de 2022 na central eléctrica de Fuqing, no sudeste da China. A China estabeleceu o objectivo de aumentar a sua capacidade de produção de energia nuclear em 50 por cento até 2025 e de produzir entre 100.000 e 200.000 toneladas de hidrogénio a partir de energias renováveis no mesmo ano.

Estes objectivos fazem parte dos planos do Governo chinês para atingir a neutralidade das emissões de dióxido de carbono até 2060. A energia nuclear e o hidrogénio são duas fontes de energia limpas e renováveis que podem ajudar a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.