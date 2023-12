Concerto | Orquestra de Macau no CCM com Irmãos Ottensamer

O grande auditório do Centro Cultural de Macau recebe este sábado o concerto da Orquestra de Macau com dois clarinetistas mundialmente famosos. “Os Irmãos Ottensamer com a Orquestra de Macau” é o nome do espectáculo que traz ao território os irmãos Andreas e Daniel Ottensamer, respectivamente chefes de naipe de clarinetes das filarmónicas de Berlim e de Viena

É já este sábado que o grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) recebe, a partir das 20h, o espectáculo “Os Irmãos Ottensamer com a Orquestra de Macau” (OM), integrado na temporada de concertos da OM, e que traz a Macau dois dos clarinetistas mais conhecidos globalmente na área da música clássica, os irmãos Andreas e Daniel Ottensamer.

Segundo um comunicado do Instituto Cultural (IC), estes irão interpretar o “Concerto para Clarinete”, de Jean Françaix, compositor francês do século XX, juntamente com os músicos da OM.

Os irmãos Ottensamer vêm de uma família austríaca de clarinetistas. Daniel Ottensamer é chefe de naipe de clarinetes da Filarmónica de Viena e Andreas Ottensamer é chefe de naipe de clarinetes da Filarmónica de Berlim e um maestro de renome. Neste concerto, que marca a sua estreia no território, irão tocar-se composições de compositores representativos da música clássica russa, nomeadamente “Abertura Ruslan e Lyudmila”, de Mikhail Glinka e a “Sinfonia N.º 4” de Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Segundo o IC, trata-se de uma “demonstração plena da expressividade rica da música sinfónica”.

Desde o berço

Andreas Ottensamer nasceu em Viena em 1989, enquanto o irmão nasceu em 1986. Ambos pertencem a uma família austro-húngara de músicos. No caso de Andreas, as primeiras lições de piano aconteceram aos quatro anos de idade, tendo começado a estudar violoncelo aos dez anos, e depois estudado clarinete com Johann Hindler, em 2003.

O primeiro trabalho de Andreas Ottensamer com uma orquestra aconteceu na qualidade de assistente na Ópera Estatal de Viena e na Filarmónica desta cidade austríaca. Em 2009, interrompeu os seus estudos em Harvard para se tornar bolseiro da Academia de Orquestra da Filarmónica de Berlim.

Desde Março de 2011 que Andreas é o clarinetista principal da Filarmónica de Berlim. As suas parcerias artísticas incluem trabalhos com Murray Perahia, Leif Ove Andsnes, José Gallardo, Leonidas Kavakos, Janine Jansen e Yo-Yo Ma. Em 2005, Andreas Ottensamer fundou o trio de clarinetes “The Clarinotts” com o seu pai Ernst e o seu irmão Daniel.

Por sua vez, Daniel Ottensamer tem sido aclamado como um dos grandes clarinetistas da actualidade, além de ter uma reconhecida carreira como solista, músico de câmara e clarinetista principal na Filarmónica de Viena.

Daniel já gravou vários concertos para clarinete com a chancela da editora Sony Classical, tendo lançado, no ano passado, a colecção de sete CD’s intitulada “The Clarinet Trio Anthology”, uma gravação abrangente do repertório para clarinete, violoncelo e piano com os músicos Stephan Koncz e Christoph Traxler.