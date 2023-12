Fitch eleva classificação da seguradora Fidelidade Macau

A Fitch Ratings elevou ontem a classificação da Fidelidade Macau, de ‘A-’ para ‘A’, a sexta nota mais elevada da agência de notação financeira, que destacou a importância da seguradora para o grupo português. Num comunicado, a Fitch disse que a subida reflecte “a importância estratégica” da filial de Macau para a portuguesa Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., que desde 2014 é detida por capitais chineses.

A agência sublinhou que a Fidelidade Macau “é a única seguradora não vida que representa a marca Fidelidade na região Ásia-Pacífico” e, como tal, considerou improvável que o grupo português abandone o investimento. A subida da classificação “leva em consideração sinergias e cooperação operacional mais explícitas entre a empresa-mãe e a subsidiária”, acrescentou a Fitch.

“Baixo risco”

A agência de notação disse acreditar que a Fidelidade, controlada pelo grupo Fosun, o maior investidor privado chinês em Portugal, “forneceria apoio operacional e de capital à subsidiária [de Macau], se necessário”.

Mas a Fitch sublinhou que a Fidelidade Macau tem “um baixo risco de investimento e liquidez”, uma rentabilidade média de 79 por cento nas suas apólices e um rácio de solvabilidade de 528 por cento no final de Setembro, “bem acima do mínimo regulamentar de 150 por cento”.

A agência disse esperar que a seguradora beneficie da recuperação gradual do turismo de Macau e da retoma dos projectos de construção após o levantamento das restrições ligadas à pandemia de covid-19, nomeadamente à entrada de pessoas vindas da China.

Fundada em 1808, a Fidelidade afirma ser a seguradora líder de mercado em Portugal, operando ainda em Angola, Cabo Verde, Moçambique, Espanha, França, Peru, Bolívia, Paraguai e Chile, além de Macau.

A Fosun adquiriu cerca de 85 por cento do capital da Fidelidade ao banco estatal português Caixa Geral de Depósitos (CGD) e, através da seguradora, detém 5 por cento da REN – Redes Energéticas Nacionais, é a maior accionista do banco BCP (com 27,25 por cento) e dona do grupo Luz Saúde.