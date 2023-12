Fotografia | Inaugurada mostra “À Descoberta de Macau e Hengqin”

O Instituto Internacional de Macau (IIM) acolhe, desde segunda-feira a exposição de fotografia “À Descoberta de Macau e Hengqin”, que nasce do concurso organizado pelo IIM e que pode ser vista no auditório do Carmo, na Taipa.

Segundo um comunicado do IIM, a mostra, patente até ao dia 15 de Dezembro, inclui os trabalhos premiados de Li Man Lok, Nicholas Mok e Wu Kun Chio, na categoria de residentes de Macau, e as imagens de Evans Chen, Ng Pak Lun e Marisa C. Gaspar, na categoria geral. Encontram-se ainda expostas as fotografias seleccionadas pelo júri e que mereceram uma menção honrosa, além das que receberam um prémio especial por sócio atribuído pela Associação de Fotografia Digital de Macau.

O concurso, patrocinado pela Fundação Macau, recebeu mais de 270 fotografias a concurso, sendo que as inscrições terminaram no passado dia 9 de Outubro. A mostra pretende “estimular o conhecimento da população, especialmente entre os mais jovens, das riquezas do património de Macau, das suas tradições e as atracções da Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin”, destaca o IIM. Além de estar aberta ao público em Macau, a exposição poderá depois ser visitada até ao final do ano em Hengqin.

A avaliação das fotografias foi efectuada pelo júri do concurso, composto por Lei Hong e Un Wai Man, em representação da Associação de Fotografia Digital de Macau, António Monteiro, em representação do IIM, Ng Chi Wai, da Associação dos Embaixadores do Património de Macau e Francisco Ricarte, da associação Halftone, que publica periodicamente uma revista de fotografia.

Esta mostra conta com organização do IIM e de entidades como a Associação de Fotografia Digital de Macau, o Clube Leo Macau Central, a Associação dos Embaixadores do Património de Macau e a Macau Cable TV, com a colaboração da Halftone, a Associação dos Jovens Macaenses (AJM) e a Language Exchange and Culture Promotion (LECPA), sendo patrocinada pelo Fundo do Desenvolvimento da Cultura.