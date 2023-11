Comédia | Tom Segura ao vivo em Hong Kong no dia 8 de Janeiro

Com cinco espectáculos de stand-up na Netflix na bagagem, o norte-americano Tom Segura chega a Hong Kong no pico da sua carreira, enquanto um dos mais brilhantes comediantes da actualidade. “Come Together”, está marcado para 8 de Janeiro no Hall 3 do centro KITEC em Kowloon

O comediante Tom Segura vai actuar em Hong Kong no dia 8 de Janeiro, no Hall 3 do Kowloon Bay International Exhibition and Trade Center (KITEC). Os bilhetes para o espectáculo, marcado para as 20h, já estão à venda e custam entre 599 e 799 dólares de Hong Kong. Todos os lugares são sentados.

Dos espectáculos marcados para já, a cidade vizinha acolhe a terceira data da nova tour mundial do comediante norte-americano, que arranca no dia 30 de Dezembro em Honolulu, Hawaii. Com mais de 40 cidades no calendário, Tom Segura anunciou numa publicação nas redes sociais que mais datas serão acrescentadas à tour “Come Together”.

“Esta é a maior e a mais negra tour que alguma fiz. O nome, “Come Together”, transmite a ideia de nos juntarmos todos numa noite e, seja como for, irá ser algo de que nos vamos lembrar”, prometeu o artista.

Tom Segura é um dos comediantes da nova geração de artistas. Além de levar o seu humor negro e sarcasmo violento aos palcos de clubes de stand-up sabe usar o poder da internet, através do formato podcast. “Your Mom’s House”, o podcast que apresenta com a sua esposa, a comediante Christina Pazsitzky, tem quase 2 milhões de subscrições no Youtube e um conjunto eclético de apresentadores, incluindo Rob Iler e Jamie-Lynn Sigler que se apresentaram ao mundo como os filhos de Tony Soprano no clássico da HBO “The Sopranos”.

Um dos grandes destaques de Your Mom’s House é 2 Bears 1 Cave apresentado em conjunto com o também comediante e seu amigo Bert Kreischer. Segura e Kreischer pertencem a um grupo de comediantes onde se incluem Joe Rogan, Joey Diaz, Ari Shaffir, entre outros.

A conquista do mundo

À medida em que foi apurando o tipo de humor que o distingue, Tom Segura tornou-se numa presença habitual no catálogo de especiais de comédia da Netflix. Em 2014, lançou “Completely Normal”, dois anos depois surgiu “Mostly Stories”, em 2018 “Disgraceful” e “Ball Hog” em 2020. O seu quinto show, “Sledgehammer”, está disponível no serviço de stream desde 4 de Julho. Depois de ter recebido críticas elogiosas, “Sledgehammer” tem sido apontado como um forte candidato a ganhar o Globo de Ouro para a categoria de comédia stand-up.

Noutro plano, mas também em Julho deste ano, o comediante publicou o livro “I’d Like to Play Alone, Please”, que tem sido criticamente aclamado e chegou à lista de vendas do The New York Times.