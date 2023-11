Jogo | Receitas de massas do 4º trimestre podem igualar 2019

A agência S&P Global Ratings perspectiva que o nível de receitas brutas do segmento de massas dos casinos atinja no último trimestre deste ano o mesmo valor do registado no mesmo período de 2019. Os analistas da S&P Global Ratings acrescentam que o jogo de massas da indústria de Macau “recuperou a um ritmo mais acelerado” do que as previsões anteriores.

“Prevemos que no quarto trimestre deste ano, as receitas brutas do segmento de massas sejam iguais aos níveis de 2019, e antecipamos que em 2025 essas receitas sejam entre 5 a 15 por cento superiores aos níveis de 2019”, indicam os analistas, citados pelo portal GGR Asia.

A recuperação da indústria tem sido conseguida paulatinamente, com destaque para o terceiro trimestre deste ano, em que as receitas brutas do jogo de massas recuperaram para 93 por cento dos níveis verificados antes da pandemia, enquanto o segmento VIP se ficou por 38 por cento das receitas apuradas em 2019.

A agência acrescenta que durante a Semana Dourada de Outubro, “vários” operadores de jogo de Macau reportaram receitas superiores às verificadas no mesmo período de feriados de 2019, e que esta dinâmica tem continuado em Novembro.

Nesse aspecto, os analistas da S&P Global Ratings estimam que no próximo ano as receitas brutas dos casinos de Macau vão aumentar anualmente entre 20 e 30 por cento, impulsionadas pela dinâmica de crescimento do segmento de massas.