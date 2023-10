Macau Legend | Activistas propõem investigação científica em resort

Um grupo de activistas cabo-verdianos, que em 2015 ocupou um ilhéu na Praia contra a construção de um complexo turístico, propõe um pólo de investigação ligado ao mar, após abandono do projecto por parte dos investidores de Macau.

“O ilhéu devia ser uma extensão das universidades para estudar o nosso mar, que é muito vasto”, sugeriu Adérito Tavares, um dos membros do movimento social “Korrenti di Ativista”, que em Agosto de 2015 acamparam no ilhéu de Santa Maria, defronte da cidade da Praia, em protesto contra a construção do empreendimento turístico que estava previsto para o local.

Na semana passada, o grupo Macau Legend Development anunciou que decidiu abandonar o projecto ligado ao jogo, para apostar em iniciativas ligadas ao entretenimento e turismo de iates. Na altura, os activistas defendiam que o empreendimento de David Chow iria servir sobretudo para trazer para o país “lavagem de capitais, prostituição e turismo sexual”.