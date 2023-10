Grande Prémio de Macau | Bilhetes à venda a partir de hoje

A partir de hoje são colocados à venda os bilhetes para o Grande Prémio de Macau. Os bilhetes para os dias 11, 16 e 17 de Novembro custam 100 patacas, enquanto que o preço para os dias 12, 18 e 19 de Novembro varia entre 400 patacas e 1.000 patacas, dependendo da bancada. Os interessados podem adquirir no máximo 20 bilhetes, as crianças com idade igual ou superior a 2 anos, têm de apresentar ingressos para assistir às provas.

Os titulares de cartões de estudante de Macau válidos poderão comprar bilhetes de estudante com desconto. Cada estudante está limitado a um bilhete com desconto por dia, dependendo da disponibilidade existente.

Este ano o Grande Prémio decorre ao longo de dois fins-de-semana, entre 11 e 12 de Novembro e 16 e 19 de Novembro, contando com onze corridas, onde se incluem Grande Prémio de Macau de Fórmula 3 – Taça do Mundo de Fórmula 3 da FIA, Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA, Corrida da Guia Macau – TCR World Tour Final, e Grande Prémio de Motos de Macau.