Macau Legend | So Ka Man é o novo representante da empresa

A Macau Legend tem um novo secretário e representante, desde ontem. De acordo com um documento apresentado pela empresa à Bolsa de Valores de Hong Kong, So Ka Man passa a ser o representante da Macau Legend.

O responsável conta no currículo com duas décadas de experiência executiva, e é “actualmente director de serviços corporativos da Tricor Services, empresa especializada em planeamentos integrados de negócios e serviços de investimento”, é indicado no documento.

So Ka Man ocupa o lugar deixado em aberto pela saída de Tsang Ka Hung, anterior secretário e representante da empresa, que levou a Macau Legend a anunciar no início de Outubro não estar em condições de respeitar os regulamentos da Bolsa de Valores de Hong Kong. No passado mês de Setembro, foi revelado que a empresa responsável pelo hotel Legend Palace e pela Doca dos Pescadores estaria em situação de incumprimento perante créditos nos bancos Luso e CMB Wing Lung.