Bienal | Inteligência Artificial em foco na mostra “Livro da Revelação de___”

Lam Sio Man e Pal Lok Chok assinam a curadoria da exposição “Livro da Revelação de__”, do colectivo “My Land Culture”, que reúne trabalhos de sete artistas. A exposição, patente na Galeria Lisboa a partir de Outubro, na Doca dos Pescadores, integra a Bienal Internacional de Arte de Macau e traz diversas visões sobre crenças tradicionais, tecnologia e inteligência artificial

O colectivo “My Land Culture”, com sete artistas locais e estrangeiros, faz-se representar na exposição intitulada “Livro da Revelação de___”, com curadoria de Lam Sio Man e Pal Lok Chok, e que pode ser vista a partir de 6 de Outubro e até 30 de Novembro na Galeria Lisboa, na Doca dos Pescadores. Integrada no cartaz da Bienal Internacional de Arte de Macau, a mostra foi uma das quatro propostas de curadoria local escolhidas pelo Instituto Cultural (IC) para integrar a bienal, cujo tema é “A Estatística da Fortuna”. Os artistas escolhidos para a exposição são Fan In Kuan, Leong Chi Mou, Leong Chon, Ani Liu, a dupla Marta Stanisława Sala e Cheong Kin Man, Clement Valla e ainda Lu Zhang.

Numa resposta por escrito ao HM, assinada em conjunto, os curadores explicam a génese deste projecto, que surge num ano que constitui “um marco histórico na integração da Inteligência Artificial (IA) na sociedade humana”. Apesar da enorme difusão da IA no nosso dia-a-dia, Lam Sio Man e Pal Lok Chok consideram que “há ainda uma tendência notória de jovens que visitam templos e abraçam as práticas religiosas tradicionais”, sendo que “o ressurgimento das crenças tradicionais tornou-se um fenómeno comum entre as novas gerações e a sociedade como um todo”. Desta forma, tornou-se imperativo explorar, na exposição, “este contraste intrigante”, explorando-se “a interligação entre o progresso tecnológico e a observância da religião”.

“A nossa intenção era investigar, de uma perspectiva artística, o impacto da tecnologia no nosso processo de tomada de decisões, emoções, comportamentos e normas sociais, nas várias dimensões das nossas vidas. A nossa dependência face à tecnologia, juntamente com a falta de consciência sobre os seus impactos, pode levar-nos a desenvolver certas superstições ou a ignorar os potenciais riscos de desumanização”, frisaram.

Assim, o trabalho de curadoria consistiu em chamar os artistas a “desconstruir aparentes aspectos comuns das nossas rotinas diárias”, sempre com um olhar na interacção entre superstições e tecnologia, a fim de “obter um profundo conhecimento da tecnologia, algo que nos pode facilitar uma maior compreensão da própria humanidade”.

O nome da exposição, “Livro da Revelação de__” não é comum. O espaço em branco remete para uma “identidade fluída, simbolizando uma nova geração inquieta que navega [online] nesta era”. Esta parte do título significa também que todos os visitantes da exposição são abrangidos pelo projecto, “convidando-os a envolverem-se com as obras de arte e a descobrirem o poder transformador da arte numa era em que a tecnologia pode parecer inadequada e a fé pode estar a diminuir”, apontam.

Utopias e interpretações

A dupla composta por Cheong Kin Man, artista e antropólogo local, a residir em Berlim, e a artista polaca Marta Sala apresentam um conjunto de obras com o título provisório de “Apocalipses”, constituído por uma peça de tecido, um vídeo experimental e uma publicação artística, ainda em desenvolvimento.

Ao HM, Cheong Kin Man explicou que o tema central dos trabalhos desta dupla é a “linguagem utópica”. “A parte principal da instalação, uma peça de tecido com nove a dezasseis quadrados com diferentes motivos e ideogramas, conta a história de uma linguagem emergente, numa época em que a linguagem e a tradução proporcionadas pela inteligência artificial desempenham um papel importante na comunicação humana”, disse ainda. Marta Sala adiantou também que o projecto permitiu à dupla “observar como o trabalho artístico e a inteligência artificial estão a ser incorporados entre si”.

Os trabalhos da dupla contribuem, segundo os curadores, para explorar o “impacto da Globalização, a tradução da IA, o impacto da tecnologia nas culturas locais e as linguagens”. É uma colaboração “que atravessa diversas origens linguísticas e culturais, prestando atenção à pressão da homogeneização da cultura num mundo sempre em mudança”.

Segue-se o trabalho da artista americana Ani Liu, que apresenta “A.I. Toys (unboxing mania)”, uma obra de 2021 feita em torno da ideia de uma máquina que aprende algoritmos e da IA que gera novos brinquedos. Este projecto “levanta importantes questões sobre a influência da tecnologia nas normas sociais e expectativas, particularmente se considerarmos o papel significativo que os brinquedos e jogos têm no pensamento e socialização das crianças”, adiantam os curadores.

Clement Valla, outro artista americano, traz a Macau “Postcards from Google Earth”, um projecto em desenvolvimento desde 2010 que gira em torno do que é realidade e ficção no meio digital, através do trabalho artístico em torno de falhas e erros encontrados em imagens capturadas pelo Google Earth. Depois, Valla “transforma as imagens em postais com várias paisagens distorcidas”.

De Macau

Na Galeria Lisboa pode ainda ser visto o trabalho de Leong Chon, um artista de Macau cujos trabalhos mais recentes desconstroem “os limites entre o virtual e o real”, nomeadamente com a obra, de 2022, intitulada “Diego Velázquez – Retrato de Inocêncio X”, onde é recriado o quadro do pintor espanhol sobre o Papa Inocêncio X com recurso a técnicas de pintura digitais.

Também de Macau, Leong Chi Mou apresenta, com “NeOracle”, uma “interpretação digital das práticas tradicionais [na religião], [algo que] reflecte a enigmática natureza do destino humano na era tecnológica”. Fan In Kuan, também artista local, apresenta duas esculturas com os nomes “Twelve Records”, de 2022, e “Pataca”, de 2020.

Questionados quanto aos desafios sentidos para desenvolver esta mostra, Lam Sio Man e Pal Lok Chok alertam para as disparidades em termos de recursos face ao que as operadoras de jogo podem oferecer em termos artísticos, tendo em conta “as desvantagens em termos de equipamentos e recursos”. “O nosso objectivo principal para o público é fazer com que este consiga realizar uma profunda contemplação da nossa vida tecnológica contemporânea, encorajando as pessoas a desenvolver críticas e opiniões com base nas obras de arte provocatórias, em matéria de pensamento, exposição”, rematam.