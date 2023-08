Poesia em português distinguida na 1ª edição do prémio chinês de tradução

Poemas de Moçambique, Portugal e do Brasil estiveram entre os seis vencedores da edição inaugural de um prémio de tradução para chinês de poesia em português e espanhol, anunciados na terça-feira. Um dos prémios foi para Luís Lu Jing e Jasmim Wu Hui, dois alunos do doutoramento em Português da Universidade Politécnica de Macau (MPU, na sigla em inglês), pela tradução de poemas do moçambicano José Craveirinha (1922-2003).

Um trabalho que resultou no livro “Poemas Seleccionados”, sob a coordenação da professora da MPU, Lola Geraldes Xavier, que foi publicado em Macau pela editora Praia Grande Edições em Maio de 2022. O poeta e tradutor chinês Yao Jingming, membro do júri, disse que a tradução “transmite o ritmo, tom e respiração” dos “poemas de batalha, rítmicos e sonoros, mas também poemas de amor terno” de José Craveirinha.

Entre os vencedores esteve ainda Huang Lin, da Universidade de Macau, graças a seis poemas da portuguesa Natália Correia (1923-1993), que Yao Jingming descreve como de “palavras muito sedutoras e perigosas” para um tradutor.

Chen Yibing, da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, foi também premiado pela tradução do poema “Março”, da luso-angolana Alice Neto de Sousa e de poesia da brasileira Cecília Meireles (1901-1964).

Prémios e motivações

O prémio de tradução para chinês de poesia em português e espanhol foi lançado no ano passado por uma associação de antigos alunos da Universidade de Pequim, em homenagem ao poeta e tradutor Hu Xudong, que morreu em 2021.

A Associação de Alumni da Universidade de Pequim na Província de Hubei disse à Lusa que decidiu lançar o prémio bienal, destinado a estudantes universitários, após receber apoio dos familiares e amigos de Hu Xudong. A associação sublinhou que o prémio tem como objetivo motivar jovens tradutores chineses a olhar para línguas menos populares na China.

Os candidatos, que vieram de universidades “de todo o país”, eram “encorajados a descobrir poemas de poetas” que ainda não tinham sido traduzidos para chinês, disse a associação.

A China tem actualmente pelo menos 25 instituições de ensino superior que oferecem licenciaturas em português. Hu Xudong, que morreu em 22 de Agosto de 2021, é considerado um dos principais poetas chineses nascidos na década de 1970 e, além de poesia, publicou uma colecção de ensaios sobre o Brasil. Entre 2003 e 2005, Hu Xudong esteve no Brasil a dar aulas na Universidade de Brasília, tendo então começado a traduzir poesia em língua portuguesa para chinês.