Japão | Pequim chama embaixador após anúncio de descargas de Fukushima no mar

A China convocou na terça-feira o embaixador do Japão em Pequim, após o anúncio por Tóquio da intenção de descarregar no Oceano Pacífico, a partir de hoje, a água da central nuclear de Fukushima.

“O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros Sun Weidong convocou o embaixador do Japão na China, Hideo Tarumi, para lhe fazer uma declaração solene, depois de Tóquio ter anunciado que começará a descarregar água da central afectada de Fukushima no Oceano Pacífico esta semana”, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) chinês.

Após o anúncio do início das operações esta semana, Pequim acusou o Japão de descarregar arbitrariamente água contaminada da central nuclear danificada de Fukushima no mar.

“O oceano é propriedade de toda a humanidade, não é um lugar onde o Japão possa descarregar arbitrariamente água contaminada”, afirmou o porta-voz do MNE chinês, Wang Wenbin, em conferência de imprensa.

“O Governo chinês insiste que as pessoas devem estar em primeiro lugar e vai continuar a tomar todas as medidas que considerar necessárias para salvaguardar a segurança alimentar e a saúde dos cidadãos chineses”, acrescentou Wang Wenbin.

“Pedimos ao Japão que abandone este plano”, reiterou o porta-voz chinês, no último apelo a Tóquio para desistir de uma iniciativa que, segundo Pequim, “suscitou múltiplas preocupações na comunidade internacional”.

Tóquio anunciou na terça-feira a data da primeira descarga de água, cerca de três meses depois de a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) ter afirmado que o plano japonês está em conformidade com os padrões definidos para este tipo de casos.

A libertação de água, que deve arrancar a partir de hoje, começa quase 12 anos e meio após a fusão nuclear de Março de 2011, causada por um forte sismo e tsunami.