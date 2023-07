Praia Grande | Incêndio no Café Alves

Deflagrou na segunda-feira um incêndio no Café Alves da Praia Grande, junto à Fundação Rui Cunha, sem que tenha havido registo de qualquer ferido, de acordo com a informação divulgada pelo Corpo de Bombeiros. O alerta para o incêndio foi dado por volta das 20h, e as chamas consumiram alguns bens que estavam no interior das instalações, como móveis, frigoríficos e alguma comida.

O fogo propagou-se até atingir uma área de dois metros por quatro metros, sendo extinto pela intervenção da equipa de bombeiros. As suspeitas iniciais apontam para que as chamas tenham sido originadas por uma falha num dos equipamentos eléctricos. Na altura em que as autoridades foram chamadas ao local estava içado o sinal nº 3 de tufão.