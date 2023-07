Cartões de crédito | Residentes roubados em mais de 3 mil HKD

Dois residentes apresentaram queixa às autoridades depois de terem sido roubados em 3,4 mil dólares de Hong Kong (HKD), através da cópia dos dados dos cartões de crédito. De acordo com a informação citada pelo Jornal Ou Mun, o primeiro caso ocorreu no dia 11 de Julho, quando um homem recebeu uma mensagem do banco a informá-lo de um pagamento de 509 HKD.

O homem verificou imediatamente o extracto bancário e encontrou mais seis operações suspeitas, que decorriam desde Janeiro, num total de 2.800 HKD. No dia seguinte, uma mulher apresentou queixa pelo mesmo motivo, depois de ter encontrado uma transacção suspeita de 550 patacas na sua conta bancária. A Polícia Judiciária anunciou estar a investigar os dois casos.