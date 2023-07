Ark | “Art Power Jamming” apresenta trabalhos de quatro artistas

A Ark – Associação de Arte de Macau promove, a partir de terça-feira, o programa “Art Power Jamming”, com uma exposição intitulada “Quatro Verões”, que apresenta o trabalho de quatro artistas, nomeadamente Rachel Chan, Maggie U, Mandy Fu e Gigi Chao. Apresentada no Pavilhão de Exposições de Arte para a Juventude do Tap Seac, esta é uma mostra de mulheres artistas emergentes cujo trabalho se foca “na arte, beleza e imaginação”

A mostra colectiva “Quatro Verões”, inserida no programa Art Power Jamming, promovido pela Ark – Associação de Arte de Macau, está aberta ao público a partir de terça-feira, apresentando diversas obras criadas por quatro mulheres artistas emergentes em Macau, nomeadamente Rachel Chan, Maggie U, Mandy Fu e Gigi Chao. Até ao dia 6 de Outubro, poderá ser vista, no Pavilhão de Exposições de Exposições de Arte para a Juventude na praça do Tap Seac, arte nos seus mais diversos formatos, que vão desde a pintura à instalação artística, entre outros.

Esta exposição é apoiada pelo Gabinete de Educação e Desenvolvimento da Juventude e pretende “revelar as histórias de quatro jovens raparigas obcecadas pela arte, beleza e imaginação”.

Assim, podem visualizar-se trabalhos “vibrantes e coloridos, que exprimem a saudade [das artistas] do Verão”, e que mostram o circuito de emoções e descobertas em relação a esta época do ano. Espera-se que o público acompanhe de perto as histórias que as artistas pretendem transpor cá para fora, para que quem vê os seus trabalhos possa “explorar o significado e o valor da arte e da cultura na vida”.

Segundo um comunicado divulgado pela Ark, as artistas esperam que a mostra lhes venha a proporcionar “uma experiência cultural rica em boas recordações, a fim de enriquecer os seus conhecimentos artísticos e culturais”.

Paixão pelas artes

A exposição promovida pela Ark – Associação de Arte de Macau revela quatro artistas apaixonadas pela pintura ou design gráfico. No caso de Rachel Chan, a inspiração para trabalhar no mundo das artes veio da sua família, tendo-se especializado no estudo de aguarela.

Assim sendo, Rachel Chan apresenta nove obras pintadas exclusivamente em aguarela que retratam “um Verão quente e abrasador”, podendo ser vistas “flores a desabrochar, pássaros a voar ou alforrecas a flutuar”, entre outros elementos que “retratam a beleza do Verão através de objectos do quotidiano”.

No caso de Maggie U, a sua paixão também reside na pintura e na criação, sendo o seu trabalho artístico virado “para as suas experiências da vida quotidiana”, que “incorporam elementos humorísticos e espirituosos com cores vibrantes”.

Maggie U espera, com o seu trabalho, transmitir uma energia positiva, apresentando nesta exposição a série “Sonho de Verão”.

Podem, assim, ser vistas “cinco cenas oníricas”, que se afastam “do seu estilo habitual do desenho digital”, onde a artista resolveu apostar “na utilização de cores pastel harmoniosas e lápis de cor com linhas suaves e densas”.

Nestes trabalhos observam-se “o vasto e colorido oceano” ou uma “perigosa selva coberta de espinhos”, entre outros elementos ligados à natureza, mas que espelham também “o processo de realização dos sonhos”. Isto porque, para a artista, “procurar os nossos sonhos é como flutuar no mar sem se saber para onde ir, avançando, ainda assim, corajosamente”.

Já Mandy Fu, pintora especialista no uso do acrílico, óleo e desenho, tem participado, nos últimos anos, em oficinas de artesanato, explorando “várias formas de arte de forma activa, expandindo a sua visão artística e enriquecendo a sua experiência criativa”.

Os trabalhos apresentados no Tap Seac, revelam cinco pinturas de Mandy Fu em acrílico que retratam a paisagem da sua cidade natal, Hainão, utilizando linhas e cores simples. Mandy resolveu introduzir também um barco de madeira na exposição que simboliza a sua viagem de Hainão para Macau, “uma cidade rica em cultura, onde o Oriente e o Ocidente se encontram”. Além disso, a embarcação “também a representa a si própria, pois, independentemente do sítio para onde vá, não pode esquecer-se da viagem para descobrir a sua inspiração original”.

Por sua vez, Gigi Chao, designer gráfica, traz também para as suas obras a pintura e o desenho. No Tap Seac, apresenta cinco pinturas em acrílico que estabelecem também uma ligação com o mar e oceano, sem esquecer as praias, “repletas com a energia do Verão”.

Talento a muitas mãos

Pamela Chan, dirigente da Ark e curadora da exposição, disse, citada pelo mesmo comunicado, estar “satisfeita por reunir quatro artistas femininas talentosas para exporem obras de arte de diversos meios numa única exposição para celebrar este Verão”. Chan, ela própria artista, considera ser “imperativo redescobrir a nossa aspiração original na criação e compreender as nossas intenções a fim de dar origem” a melhores e novas obras.

A curadora espera que “o público possa sentir a diversidade e o brilho do Verão através desta exposição colectiva que revela o mundo interior de quatro artistas no mesmo espaço”.