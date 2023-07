Exposição | Pintura de Celia Si no Café Voyage a partir de 15 de Julho

A partir do dia 15 de Julho, sábado, o Café Voyage voltará a transformar-se numa galeria de arte para acolher a mostra “Poetry of Water Tune”, uma colecção de pinturas a óleo da autoria de Celia Si. A mostra estará patente ao público, gratuitamente, até 13 de Agosto.

Organizada pela Ark-Association of Macau Art, a exposição é a terceira de uma série dedicada aos cinco elementos, formando um quinteto artístico que entre Maio e Setembro deste ano apresenta trabalhos de artistas locais inspirados no conceito teórico ancestral da filosófica chinesa que considerava a madeira, fogo, terra, metal e água como os cinco elementos constituintes de tudo o que existia e interagia no universo.

Durante a Dinastia Han, cerca de dois séculos a.c., esta classificação elementar serviu de base aos mais variados ramos do conhecimento, da ciência política, passando pela astrologia, medicina tradicional, feng shui, artes marciais e estratégia militar.

A Ark-Association of Macau Art descreve a exposição de Celia Si como um ensaio artístico que capta a riqueza e diversidade conceptual de usar a água como inspiração. “A água é um elemento indispensável, e uma fonte de vida e um pilar da civilização humana que tem inspirado incontáveis artistas”, refere a organização da série de mostras num comunicado.

Segundo a Ark, esta exposição pretende apresentar várias interpretações do elemento fundamental através da arte, permitindo ao público sentir as várias facetas e riqueza da água enquanto veículo artístico, evocando beleza, mistério, temperatura e vitalidade.

Elementar, caro apreciador

Com um bacharelato em design gráfico, Celia Si está neste momento a trabalhar num mestrado em artes interdisciplinares. O percurso académico não é único meio de exploração das fronteiras da estética e das formas, uma vez que a artista tem acumulado anos de experimentação em artes visuais e educação visual. Ao longo dos anos, Celia Si participou em mais de uma dezena de exposições colectivas e duas mostras individuais em Macau, Hong Kong, Taiwan, Singapura e Interior da China.

De um modo geral, o traço da artista local é caracterizado pela combinação de cores radiantes e padrões geométricos, na busca da aproximação criativa ao que é verdadeiro, bom e belo, refere a organização da mostra.

Alargando o escopo, a Ark descreve o ciclo de exposições dedicados os cinco elementos fundamentais como uma oportunidade para mostrar a criatividade diversa dos artistas locais que, através de uma vasta gama de tipos de expressão artística e interpretações, comunicam com o público através da arte.

A mostra “Poetry of Water Tune” – Art Oil Painting Exhibition by Celia Si, concebida com o apoio criativo do Graceart Design Studio, estará patente no Café Voyage, situado na Rua Do Padre António Roliz No.31-A, quase na esquina com a Avenida do Ouvidor Arriaga.

A exposição pode ser apreciada todos os dias da semana, das 12h às 21h e tem entrada livre.