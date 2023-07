Turismo | Retomada formação de quadros lusófonos após pandemia

Sete países lusófonos estão a participar numa formação e intercâmbio para quadros qualificados na área do turismo em Macau, programa interrompido durante cerca de três anos devido à pandemia da covid-19. A actual formação conta com dirigentes governamentais oriundos de Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, indicou, na quarta-feira, em comunicado, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST).

O objectivo é “reforçar a aprendizagem mútua e o intercâmbio na área do turismo entre Macau e os países de língua portuguesa, e apoiar os países envolvidos na formação de quadros qualificados na área do turismo”, num programa suspenso entre 2020 e 2022, devido à pandemia da covid-19, referiu, na mesma nota.

O programa de duas semanas, a terminar na próxima terça-feira, inclui a participação num workshop de dois dias organizado pelo Instituto de Formação Turística de Macau, além de intercâmbio e estágio em vários departamentos da DST, que organizou esta formação em conjunto com o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.