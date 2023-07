Água | Cano partido interrompe abastecimento no centro da Península

O rebentamento de um cano da rede de água canalizada interrompeu no domingo à noite o abastecimento de água na Rua de Sacadura Cabral, afectando os edifícios adjacentes.

A Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau enviou para o local uma equipa de reparação e disponibilizou três pontos temporários de distribuição de água, com tanques em camionetas de caixa aberta, indicou ontem o canal chinês da Rádio Macau.

Com o sinal nº8 emitido, devido à proximidade do tufão Talim, o primeiro do ano, os moradores da rua, que fica no coração da península de Macau, foram obrigados a encher baldes e recipientes com água para cozinhar, despejar sanitas e outras necessidades. Muitos dos residentes são idosos e viram-se obrigados a carregar baldes de água para apartamentos em prédios sem elevador.

Um dos moradores ouvidos pelo canal chinês da Rádio Macau afirmou ter tomado duche no domingo à noite com água transportada dos tanques de abastecimento provisório, situação que se repetiu ontem.

A empresa declarou que os trabalhos de reparação dos canos serão afectados pela passagem do tufão Talim e pediu desculpas pelo inconveniente causado aos moradores.