Galaxy | Fase 4 pode abrir mais cedo do que o previsto

Analistas do sector do jogo do HSBC consideram que a Fase 4 do complexo hoteleiro da Galaxy Entertainment no Cotai pode abrir ao público mais cedo do que previsto. “A Galaxy Entertainment pode vir a antecipar o inicial prazo de 2027 em um ou dois anos. O novo resort integrado terá uma capacidade de 1.600 quartos distribuídos por seis marcas hoteleiras que ainda não estão presentes em Macau”, perspectivaram os analistas Charlene Liu, Jessie Lu e Lauren Cai, citados ontem pelo portal GGR Asia.

A finalização do projecto da Fase 4 da Galaxy tem sido apontada como o ponto de partida para outros empreendimentos e até para a distribuição de dividendos, apesar de a empresa ter liquidez suficiente para avançar com novos investimentos.

“A concessionária está a rever as suas políticas de dividendos. Apesar de não ser previsível qualquer alteração significativa no pagamento de dividendos antes de concluída a Fase 4, estimamos que a Galaxy Entertainment consiga distribuir dividendos recorrentemente a curto prazo”, apontam os analistas do banco HSBC.

A previsão é sustentada na expectativa de um volume de negócios positivo no último trimestre do ano, tendo em conta a performance actual. “A Galaxy registou resultados surpreendentemente fortes em Junho, performance que deverá continuar durante o Verão. Todos os quartos de hotel da Galaxy estão lotados em Agosto, apesar da entrada no mercado do hotel Raffles, que acrescentou 400 suites à oferta hoteleira no início deste mês”, é indicado pelos analistas.