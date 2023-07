Creative Macau | Joaquim Kuong exibe arte inspirada no filme “Macao”

Na final da tarde da próxima quinta-feira, é inaugurada na Creative Macau a primeira exposição a solo de Joaquim Kuong, que estará patente ao público até 19 de Agosto.

Intitulada “Gleaming Dreams”, o artista debutante apresenta uma mistura de obras de várias estilos artísticos, pintura, porcelana, instalação fotográfica e gravuras, tendo como fio condutor a estética e atmosfera do cinema noir, em particular do clássico de 1952 “Macao” de Josef von Sternberg e Nicholas Ray.

Em comunicado, a Creative Macau descreve a exposição de Joaquim Kuong como um ensaio de recriação e reinterpretação a experiência de ir ao cinema, de permanecer num espaço escuro apenas iluminado pela projecção de luz. Entre as obras que resultam em “Gleaming Dreams” existe um elemento unificador, um “espanta espíritos” transversal a todos os trabalhos. O uso deste objecto “realça o facto de Macau ser um lugar onde sonhos e realidade se podem cruzar, um espaço seguro onde o antigo e o moderno coexistem”, aponta a organização da exposição.

Realizado por Josef von Sternberg em 1952, “Macao” foi o penúltimo filme da carreira do realizador, transformando-se num símbolo do final da época de ouro da RKO Radio Pictures.

Com Robert Mitchum e Jane Russell nos papéis principais, a trama desenrola-se no cenário exótico e agitado de Macau, onde Halloran (proprietário de um casino ilegal), em conluio com o Tenente Sebastian, um polícia local, controla o jogo, tráfico de joias e demais operações criminosas.

Violência, traição, perseguição, fatalismo dramático e paixão arrebatadora são os ingredientes tradicionais do género fílmico, que não faltam em doses copiosas em “Macao”.

Despertar para a arte

Com uma propensão para se exprimir artisticamente, mesmo que de uma forma amadora, Joaquim Kuong tem um percurso profissional ligado ao ensino superior. O professor assistente de linguística da Universidade de Macau tem alimentado a paixão pela gravura e pintura desde que conheceu as ilustrações de George Cruikshank nas obras de Charles Dickens. As gravuras e pinturas em blocos de madeira usados pelos artistas do movimento artístico japonês Ukiyo-e também são elencadas como referências incontornáveis na vida de Joaquim Kuong, em particular quando residiu nos Estados Unidos onde prosseguiu os estudos académicos depois da licenciatura.

Desde então, o artista local começou a experimentar desenho, com água-tinta, escultura em madeira e pintura.

Na óptica de Joaquim Kuong, mesmo ocupado com o trabalho de investigação académica nas áreas das artes e humanidades, o lado criativo jazia latente, à espera de acordar.