Europa | Qin Gang esta semana na Alemanha, França e Noruega

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) da China, Qin Gang, está esta semana na Alemanha, França e Noruega, informou na segunda-feira a diplomacia chinesa, em comunicado.

“A convite dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, França e Noruega, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, está de visita aos três países entre 08 e 12 de Maio”, disse o ministério, numa nota informativa, sem dar mais detalhes.

A chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, visitou a China, no final de Abril, onde garantiu que um conflito militar no Estreito de Taiwan constituiria um “cenário de terror” com implicações para a economia mundial.

A viagem de Baerbock aconteceu meses depois de o chanceler alemão, Olaf Scholz, ter visitado o país asiático, onde mostrou vontade de cooperar com a China, ao mesmo tempo em que admitiu divergências entre os dois países.

O encontro de Qin Gang com a sua homóloga francesa Catherine Colonna ocorre após a visita de Estado de três dias do Presidente francês, Emmanuel Macron, à China em Abril passado, naquela que foi a sua primeira viagem ao país desde 2019.

Os líderes europeus têm instado repetidamente Pequim, nos últimos meses, a usar a sua influência junto da Rússia para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Desde o início da guerra, a China, que se opõe a sanções contra Moscovo, reiterou a importância de respeitar a integridade territorial dos países, incluindo a Ucrânia, e as “legítimas preocupações de segurança de todas as partes”, referindo-se à Rússia.

A China considera a parceria com a Rússia fundamental para contrapor a ordem democrática liberal, numa altura em que a sua relação com os Estados Unidos atravessa também um período de grande tensão.