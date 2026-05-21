Rua da Felicidade | Música irá animar o fim-de-semana

A Rua da Felicidade e algumas artérias circundantes vão encerrar temporariamente ao trânsito entre hoje e domingo devido à realização de diversas actividades culturais e musicais, assim como para permitir a instalação e desmontagem de um palco.

Hoje e amanhã, no período das 14h30 e 21h30, não será possível circular no troço entre a Travessa do Aterro Novo e Rua da Alfândega, bem como entre sexta-feira e domingo das 12h às 21h30. O troço da Rua dos Mercadores e Travessa do Aterro Novo, entre a Avenida de Almeida Ribeiro e Rua da Felicidade, também estará encerrado ao trânsito nos mesmos horários.

A música começa amanhã, a partir das 18h, com os dj “Room Service” e “Belle”, sendo que no sábado a música começa mais cedo, a partir das 15h30, também com a actuação de “Room Service” e o dj “Mihon Reko”, entre outros eventos.

Um dos pontos altos da agenda deste fim-de-semana na Rua da Felicidade é a actuação do cantor e compositor de Hong Kong Tyson Yoshi, este domingo, a partir das 18h. O cantor, cujo nome verdadeiro é Ben Cheng Tsun Yin, estreou-se no mundo da música em 2018 com o single “To My Queen”.

No domingo haverá ainda actuações dos dj “Room Service” e Mihon Reko. A entrada para os eventos é gratuita.