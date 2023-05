Creative Macau | Joan Lam apresenta amanhã a sua pintura

“A Drop in the Ocean” [Uma Gota no Oceano] é o nome da exposição que amanhã abre portas na Creative Macau e que é, ao mesmo tempo, a estreia de Joan Lam no mundo das exposições. Nesta mostra, observam-se obras de arte que nascem das observações pessoais da artista sobre o mundo que a rodeia

Num mundo marcado pelo universo do digital, até que ponto conseguimos desligar e observar a natureza e as pequenas vivências à nossa volta? Esta pergunta serve de ponto de partida para a nova exposição que, a partir de amanhã, estará patente na Creative Macau. Da autoria de Joan Lam, esta é a primeira oportunidade de a artista local mostrar o seu trabalho a título individual. A exposição está patente até ao dia 10 de Junho.

Descrevendo-se como comunicativa, activa e uma pessoa com a mente aberta, Joan Lam confessa gostar de conhecer outras culturas e pessoas de todo o mundo, embora nunca tenha pegado num pincel antes de viajar até Espanha para estudar. Aí, tudo mudou. “Conheci um professor que me encorajou muito a fazê-lo. A partir desse momento comecei a pintar e agora é algo que faço bastantes vezes. Depois de voltar a Macau comecei a desenvolver a minha arte com diferentes meios. Nesta exposição apresento trabalhos em aguarela, acrílico, guache e caneta branca.”

A importância de “desligar” de computadores, telemóveis e afins é a grande mensagem por detrás desta mostra. “Hoje em dia a maioria das pessoas está muito presa aos aparelhos electrónicos e deixou de explorar o mundo que as rodeia com os seus próprios sentidos, a natureza com o seu próprio coração. A maior parte dos trabalhos apresentados nesta mostra foram criados a partir das minhas observações pessoais e emoções. Adoro a natureza. No período que passei na Costa Rica visitei muitos parques nacionais e pude observar pequenos animais e tudo o que a natureza tinha para me oferecer.”

Segunda parte

“A Drop in the Ocean” é composta por uma segunda parte, marcada pela ideia de “sentimento”. “Depois de estar em Espanha e na Costa Rica, comecei a pensar nas diferenças entre o amor da família, da amizade e outro tipo de amor. Por isso criei quatro obras sobre ‘palavras'”, frisou.

Joan Lam resolveu ir buscar também influências da cultura árabe, usando o símbolo da ave para explorar a temática do sentimento e do amor nas suas mais variadas formas. A exposição contém ainda uma obra sobre a ideia do sonho, porque a artista quer “encorajar as pessoas a realizarem o seu”.

Um dos seus primeiros sonhos foi, aliás, o de aprender a língua espanhola, tendo não só atingido esse objectivo como foi voluntária da UNESCO na Costa Rica. “Penso que se não tivesse dado o primeiro passo e ido para Espanha, esta exposição nunca teria existido. Por isso é que criei esta última obra”, em torno da ideia de sonho, afirmou.

Joan Lam mostra também os animais que descobriu durante a sua estadia na Costa Rica, e diz querer “encorajar as pessoas a observar o que está à sua volta com os seus sentidos”. “Mesmo que não seja uma artista famosa, quero dizer às pessoas que se tiverem um sonho, nunca deixem de acreditar que o podem concretizar. Pelo menos eu comecei algo novo com o primeiro passo que dei em ir para Espanha. Tudo acontece por uma razão, mesmo uma gota no oceano. Nunca olhem de baixo para vocês mesmos”, concluiu.