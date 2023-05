CPSP | Detectadas 14 infracções de taxistas

Durante o período da Semana Dourada dos feriados de Maio, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) detectou 14 infracções cometidas por taxistas, de acordo com os dados citados pelo canal chinês da Rádio Macau.

Entre as 14 infracções, 10 estavam relacionadas a falta de respeito pelas filas de espera para recolher passageiros, e as restantes quatro com cobrança excessiva, recuso do transporte de clientes, escolha de percurso mais longo e ainda por negociação do preço. Os quatro casos que não estão relacionados com filas de espera foram encaminhados para o Ministério Público.