PJ | Alerta em português para burla com três dias de atraso

“A Semana Dourada está a aproximar-se, cuidado com o esquema de pacote de comida e acomodação.” O alerta da Polícia Judiciária (PJ) para um tipo de burla em que é simulada a venda de produtos turísticos durante os feriados de Maio foi emitida ontem em português, o último dia da Semana Dourada, depois de ter sido divulgado em chinês e inglês no dia 29 de Abril, em antecipação do período.

A PJ indicou que o esquema envolve a criação de várias “páginas falsas nas redes sociais de uma determinada agência de viagens” que publicava anúncios fraudulentos de oferta de comida e quartos de hotel a preço de desconto. O objectivo dos burlões seria aceder aos dados de cartões de crédito das vítimas ludibriadas pelos falsos descontos.

Além deste esquema, as autoridades lançaram outro alerta para sensibilizar a população para burlas com vendas online.

Nos últimos dias, foram emitidas de forma aleatória mensagens para cidadãos alegando que estava prestes a expirar a validade de pontos de bónus, induzindo as vítimas a entrarem no link onde para aceder à conta da loja online teriam de carregar os seus dados pessoais e pagar uma quantia adicional aceder aos pontos.