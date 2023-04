CPSP | Infracções de taxistas aumentam 60%

Desde o início do ano até 14 Março foram registadas 106 infracções cometidas por taxistas no território, de acordo informação fornecida pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública fornecida ao canal chinês da Rádio Macau. Este valor representa um aumento de 60 por cento face ao mesmo período do ano passado.

Mais de metade das queixas foram feitas por residentes e relacionam-se com a recusa de transporte, cobranças excessivas, desrespeito pela ordem de chegada nas paragens, realização de percursos excessivamente longos e negociação de preços.