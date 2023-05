PJ | Pancada no casino resolvida “de acordo com a lei”

A Polícia Judiciária (PJ) emitiu ontem um comunicado a explicar que uma cena de pancadaria que ocorreu num casino de Macau foi resolvida “de acordo com a lei”.

Segundo um vídeo que se tornou viral nas redes sociais no domingo à noite, dois grupos de pessoas envolveram numa autêntica batalha campal à volta de uma mesa de apostas. As imagens mostram cenas violentas, com vários murros e pontapés na cabeça de um dos indivíduos, mas também cadeiras a ser atiradas pelo ar.

Ontem, e algumas horas depois da divulgação das imagens, a PJ reagiu e apontou que na origem do conflito que envolveu oito pessoas esteve uma disputa sobre uma aposta. Contudo, a polícia não explicou como a situação foi resolvida. O comunicado apenas indica que as autoridades actuaram “de acordo com a lei”. No entanto, ao contrário de outras situações, não houve indicação de o caso ter sido entregue ao Ministério Público, o que dá a entender que os indivíduos não vão responder criminalmente.