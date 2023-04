SJM | Hotel Palazzo Versace aceita reservas a partir de 26 de Abril

O novo hotel Palazzo Versace Macau, que faz parte do complexo do Grand Lisboa Palace, vai passar a aceitar reservas para estadias a partir de 26 de Abril, indicou ontem o portal GGRAsia.

Segundo comunicados da SJM Holdings Ltd, a unidade hoteleira de luxo da marca Versace irá disponibilizar 270 quartos, aumentando a oferta no Grand Lisboa Palace para 1.892 quartos, incluindo os do Grand Lisboa Palace Macau e The Karl Lagerfeld.

Ontem, o preço mais barato por um quarto no Palazzo Versace Macau, para o dia 26 de Abril, estava fixado em 2.079 patacas, sem incluir taxas e despesas de serviços. Por outro lado, as noites mais caras nos próximos tempos são 29 de Abril e 2 de Maio, os primeiros quatro dos cinco dias de feriados no Interior da China, com um preço de 4.239 patacas. A SJM indicou ainda que a nova unidade hoteleira terá dois restaurantes italianos, o Don Alfonso 1890 e o La Scala del Palazzo, que vão abrir também no dia 26 de Abril.