Economia | Fórum de Desenvolvimento acontece presencialmente em Pequim

O Fórum de Desenvolvimento da China 2023 (FDC) acontecerá presencialmente na Casa de Hóspedes Estatais Diaoyutai, em Pequim, de 25 a 27 de Março.

Com o tema “Recuperação Económica: Oportunidades e Cooperação”, o FDC deste ano concentrar-se-á nas oportunidades no mercado chinês, na estabilização das cadeias industriais globais e na transição verde, revelou Zhang Laiming, vice-director do Centro de Pesquisa de Desenvolvimento (CPD) do Conselho de Estado em conferência de imprensa esta segunda-feira.

Mais de 100 delegados estrangeiros participarão no fórum, incluindo executivos das principais multinacionais, académicos estrangeiros e representantes de organizações internacionais, apontou Zhang, citado pelo Diário do Povo, acrescentando que oficiais dos departamentos do governo central chinês apresentarão a orientação política da China no fórum.

“A construção de um consenso contribuirá para a recuperação económica global”, explicou.

Organizado pelo CPD, o FDC é uma conferência internacional anual de alto nível comprometida em “Engajar-se com o Mundo para a Prosperidade Comum”.