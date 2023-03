Taiwan | Honduras estabelece relações diplomáticas com Pequim

O país era um dos poucos a manter relações com Taiwan. A chegada ao poder de Xiomara Castro, no princípio do ano passado, veio corrigir a postura hondurenha

A Presidente das Honduras, Xiomara Castro, anunciou que o país vai estabelecer relações diplomáticas com Pequim, uma decisão que deve levar ao final das ligações com Taiwan.

“Dei instruções ao ministro [dos Negócios Estrangeiros] Eduardo Reina para gerir a abertura de relações oficiais com a República Popular da China”, anunciou Castro, na terça-feira, na rede social Twitter, sem mencionar o futuro das relações com Taipé.

Castro, que assumiu o cargo no início de 2022, anunciou antes de chegar ao poder a intenção de reconhecer imediatamente Pequim. No entanto, a dirigente pareceu reconsiderar a posição, depois de ter assistido à cerimónia de posse do vice-Presidente taiwanês, William Lai.

A 1 de Janeiro, o chefe da diplomacia hondurenha reuniu-se com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Xie Feng, à margem da cerimónia de posse do Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Um mês depois, Eduardo Reina anunciou negociações com a China para a construção de uma hidro-eléctrica.

Pequim já tinha financiado outra barragem nas Honduras, no valor de 300 milhões de dólares inaugurada em 2021 pelo então Presidente Juan Orlando Hernández. As Honduras eram um dos últimos 14 países a manter relações diplomáticas com Taiwan.

Alianças contadas

Em Dezembro de 2021, Taiwan perdeu a Nicarágua como aliada diplomática, depois de o Presidente do país centro-americano, Daniel Ortega, ter sido reeleito. A Nicarágua afirmou então que ia passar a reconhecer Pequim como o único governo legítimo de toda a China.

Embora, nos últimos anos, tenha perdido aliados, Taipé também intensificou os intercâmbios oficiais com países como a Lituânia e a Eslováquia, que não reconhecem formalmente Taiwan como um país.