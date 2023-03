Economia | “Carnaval de Consumo” gerou 1,6 mil milhões de patacas

A iniciativa “Carnaval de Consumo de Macau 2022” gerou um consumo adicional de 1,6 mil milhões de patacas, tendo reunido 23 mil estabelecimentos comerciais do território. Ontem, no edifício da Associação Comercial de Macau, decorreu a cerimónia de encerramento do evento e o grande sorteio final.

Organizado pelo Governo, este evento visa fomentar o consumo por parte dos residentes no contexto da pandemia através da distribuição de cupões electrónicos nos estabelecimentos comerciais aderentes. Foram atribuídos cupões electrónicos no valor total de 100 milhões de patacas.

Depois de mais de quatro meses do evento, acumularam-se mais de 21 milhões de transacções qualificadas para o grande sorteio final, cujos prémios incluem dinheiro, refeições e alojamento num valor superior a três milhões de patacas, oferecidos pela Associação Comercial de Macau e “vários patrocinadores”. A lista de 78 vencedores será conhecida hoje.

Tai Kin Ip, director da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, disse que o “Carnaval de Consumo” estimulou “o desejo de consumo dos residentes e impulsionou o ambiente de consumo local”, tendo reforçado “a confiança na operação sustentável de todos os sectores”. Graças à distribuição dos cupões “foi acelerada a promoção do ciclo de consumo da comunidade, o que ajudou na recuperação económica”.