FRC | Palestra sobre Grande Baía amanhã ás 18h30

A Fundação Rui Cunha (FRC) acolhe amanhã, às 18h30, a palestra “O Presente e o Futuro da Grande Baía e a integração de Macau-Hengqin-Hong Kong-Shenzhen” que contará com a participação de Sonny Lo, professor de Ciência Política na Hong Kong University Space.

A conferência, organizada pela revista Macau Business e agência Macau News Agency, será moderada pelo jornalista José Carlos Matias e director destas plataformas de media.

Na palestra, será debatido “o novo impulso” ganho pela Grande Baía, projecto político de cooperação e integração regional definido por Pequim com o final da pandemia. Uma nota da FRC dá conta de que “o desenvolvimento conjunto da Zona de Cooperação aprofundada de Guangdong-Macau, em Hengqin, assumirá um lugar de destaque com a adopção de um conjunto de incentivos e de medidas adicionais já em preparação”. Além disso, agilizam-se também processos na Zona de Cooperação de Qinghai, a fim de facilitar a actividade financeira, logística e de serviços informáticos entre Shenzhen e Hong Kong.

Sonny Lo, habitual comentador da situação sócio-política de Macau, Hong Kong e China, vai analisar “até que ponto, e a que velocidade, o território irá integrar-se regionalmente nos próximos anos”. O académico é ainda autor de diversas obras, nomeadamente “Casino Capitalism, Society and Politics of China’s Macau”, que ganhou o primeiro prémio atribuído pela Fundação Macau, em 2009. Publicou ainda “Macau in the Second World War, 1937-1945”, “Political Development in Macau” [Desenvolvimento Político em Macau], “The Politics of Cross-Border Crime in Greater China”, “Hong Kong’s Indigenous Democracy” e “The Politics of Democratization in Hong Kong”. Está já no prelo a obra “The Politics of District Elections and Administration in Hong Kong”. Sonny Lo é, igualmente, colunista sénior da Macau News Agency/Macau Business.