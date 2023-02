Banqueiro chinês desaparecido tentou transferir fortuna para Singapura

Bao Fan, um proeminente empresário chinês do sector tecnológico, que desapareceu há vários dias, tentou, no final de 2022, transferir parte da sua fortuna da China e Hong Kong para Singapura, segundo o jornal Financial Times.

O jornal britânico, que cita quatro pessoas com conhecimento dos planos do empresário, informou que Bao tentou, nos últimos meses de 2022, estabelecer um fundo para administrar o seu património, na cidade-estado asiática.

“Como muitos chineses ricos fizeram, após Pequim lançar uma campanha regulatória contra o sector tecnológico, ele tentou diversificar a sua riqueza através da transferência de património para Singapura”, disse uma das fontes citadas pelo Financial Times, sem revelar a sua identidade.

Depois de experimentar anos de forte crescimento devido, em parte, à fraca aplicação de regulamentos, o sector tecnológico da China foi alvo de uma dura campanha regulatória, lançada em 2020, após Pequim ter suspendido, à última hora, a entrada em bolsa da tecnológica financeira (‘fintech’) Ant Group, no que seria a maior operação do género de sempre.

A campanha regulatória resultou em multas multimilionárias contra empresas como o grupo de comércio electrónico Alibaba ou investigações pelos reguladores, incluindo à empresa de serviços de transportes partilhados Didi.

Em parte incerta

Bao Fan, nascido em 1970, é o fundador do China Renaissance, um importante banco de investimento privado chinês especializado no sector da tecnologia. O grupo supervisionou a entrada em bolsa de vários gigantes do sector da Internet, incluindo o grupo de comércio eletrónico JD.com, ou a fusão, em 2015, entre as empresas de serviços de transporte partilhado Didi e Kuaidi Dache.

O China Renaissance “não consegue entrar em contacto com o (chefe-executivo) Bao Fan”, disse o banco de investimento, em comunicado, na sexta-feira passada, sem avançar mais detalhes. Segundo a revista de informação económica Caixin, Bao está incontactável desde o início da semana passada.

Não se sabe se Bao esteve em Singapura durante as negociações, o que não é necessário para abrir um fundo de gestão de património na ilha. A abertura deste tipo de instrumento financeiro dá acesso a autorização de residência na próspera cidade-estado. Também não se sabe se Bao conseguiu concluir os seus planos.

A Autoridade Monetária de Singapura criou uma unidade, em 2019, para atrair mais fundos de gestão patrimonial para o país, o que passou a constituir um sector próspero, com cerca de 1.500 registos, segundo a consultora de análise de dados do território Handshakes.