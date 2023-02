Aolai: uma análise zoológica

Os órgãos de comunicação social do mundo inteiro estão repletos de notícias sobre guerras e conflitos: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tensões entre a China e os Estados Unidos, vários conflitos declarados/ou potenciais em África e no Próximo Oriente, na região do Cáucaso, na Ásia Central, no Sudeste e no Sul deste continente, e assim por diante. Em suma, se avaliarmos a conduta da humanidade em termos globais pelo número de conflitos existentes, percebemos que este mundo não está a mudar para melhor.

Estamos todos no mesmo barco, mas a evolução não nos fez mais inteligentes. O barco é um pequeno navio exposto aos perigos das alterações climáticas, em parte, produzidas pelo Homem. Os políticos sabem tudo isto, mas a desconfiança entre os humanos é profunda e a incapacidade de aceitar soluções de compromisso é assustadora.

Um aspecto absurdo da todo este cenário tem a ver com as ideologias: os líderes insistem em invocar os “princípios”, acreditando que as suas opiniões e estratégias serão as melhores e mais adequadas para ultrapassar os conflitos e salvar este mundo, enquanto as abordagens dos outros são inaceitáveis. Fala-se muito de sistemas de valores, e muitos Governos defendem que os valores não são negociáveis. No entanto, ninguém coloca esta questão simples: somos assim tão diferentes uns dos outros?

Os zoólogos dizem-nos que as sociedades dos gorilas e dos chimpanzés são bastante semelhantes em muitos aspectos. Aqueles que gritam mais alto e sabem defender o seu grupo, são mais os respeitados. As ameaças e os gestos violentos são importantes, mas o povo dos macacos nem sempre consegue distinguir entre as capacidades reais e as capacidades simuladas dos seus líderes. As notícias falsas parecem ser um problema. Além disso, existem sempre dissidências em todos os “clãs” de macacos.

Claro que a hierarquia sociológica muda de vez em quando, enquanto as estruturas essenciais do “sistema simiesco” permanecem as mesmas. Normalmente, estes “sistemas” são regimes autoritários. No entanto, possuem alguns elementos democráticos ao nível mais básico, porque aqueles que querem elevar o seu estatuto precisam de ser aceites pela sua clientela. As fêmeas também fazem parte deste processo e uma análise mais cuidada das sociedades destes nossos “parentes” mostra-nos que existem casos de femmes fatales que costumam deitar algumas “achas para a fogueira”.

As sociedades dos macacos são caracterizadas por aquilo a que podemos chamar uma forma de governação muito directa. Mais precisamente, os macacos operam sem computadores; podem agir sem um aparelho burocrático complicado. Podem usar manhas e truques e, naturalmente, os mais ambiciosos desenvolvem estratégias simples para fazerem progredir as suas carreiras pessoais. O controlo do território é importante para todos os clãs e a liderança está intimamente ligada a esta nobre função. Por outras palavras, a construção do Estado parece depender da capacidade de conquistar espaços e ampliar os recursos alimentares. Isto implica um planeamento cuidadoso.

Assim, os Estados dos macacos envolvem-se frequentemente em guerras primitivas, pelo menos de vez em quando. Não raras vezes, isto conduz ao imperialismo simiesco. As derrotadas entidades alienígenas rendem-se e tornam-se parte de uma sociedade superior. No entanto, quando os líderes envelhecem, os jovens mais aguerridos pesam os prós e os contras de uma possível revolução. Em tais situações, emerge um problema diferente: os Estados simiescos não têm fundos de pensões. Quando os velhotes se reformam, ou se veem forçados a reduzir as suas actividades, os mais novos não tomam necessariamente conta deles. Finalmente, a declaração implícita da identidade de uma banana, projectada para guiar a ascensão da sociedade através do tempo e do espaço, vai implicar demarcações acentuadas entre os diferentes gangues, grupos e estados.

Isto soa familiar, pelo menos em parte, não vos parece? Nesta altura, alguns leitores podem estar a pensar no Rei dos Macacos do famoso romance chinês “Jornada para o Oeste”, ou Xiyou ji 西游(遊)記. O paraíso está perdido, logo no início da história, quando um dos macacos se torna ambicioso e se transforma no líder da sua espécie. A multidão segue-o e às suas palavras de ordem propagandísticas. Até aqui tudo parece estar bem, mas, como já foi mencionado, a criação de um sistema de valores, com uma identidade colectiva, marca o início de um longo declínio. Todo o romance é claramente uma gigantesca metáfora filosófica e devemos lê-lo como tal. Mas, ao mesmo tempo, acaba por ser muito divertido porque é uma espécie de divina comedia. Tem humor, ironia e sátira. Claro que nem todos entendem o que está em causa. A identidade cria limites. Bem, então, uma série de conceitos gravados na nossa mente acaba por nos cegar? Será que as diferentes línguas e os conceitos ligados a cada palavra e a cada termo são a raiz de todos os problemas? Comunicação? Paraíso perdido? Devemos culpar a “civilização” por toda a infelicidade que nos rodeia?

Aqueles que acreditam num progresso constante fazem-me lembrar um certo princípio sagrado; chamam-lhe “Destino Manifesto”. É uma doutrina que surgiu no Novo Mundo, o credo da esfera “reformadora”. Isto leva-nos de volta a Sun Wukong 孫悟空, o Rei Macaco: Ele tornou-se individualista, a ambição alterou o seu comportamento e “lavou-lhe” o cérebro. Ele foi “reformado”. Talvez possamos relacionar este fenómeno com o conceito de auto-realização, que significa a realização das capacidades e competências pessoais. O prefixo auto indica que tudo é centrado naquele indivíduo, mas a multidão não se apercebe disso. Para ser mais preciso, podemos pensar em egoísmo camuflado. – Confúcio não deveria ter gostado desta ideia, oponha-se a estas elaborações falaciosas e à lavagem cerebral. Ele bebia vinho, não bebia Budwiser.

No entanto, Confúcio sabia que as multidões correm sempre atrás daquele que grita mais alto. Na verdade, a um sistema de valores segue-se outro, pelo menos isso é o que as multidões têm para nos ensinar. Supostamente, a Humanidade está a melhorar; e actualmente pregam a auto-realização colectiva, acreditando piamente que a evolução implica progresso contínuo. Alguns destes líderes doutrinários comportam-se como visionários. Felizmente, nem todos acreditam nestes “iluminados”. As pessoas do bom senso e com alguma modéstia ficam preocupadas; sentem que a Humanidade está a regredir – apesar das novas tecnologias, de uma quantidade de convenções diplomáticas e de outras invenções. É evidente que o cepticismo faz sentido, especialmente porque alguns órgãos de comunicação social, guiados pelos visionários, refinaram os seus procedimentos de lavagem cerebral e porque é cada vez mais difícil reverter este processo e voltar à normalidade.

Como já foi exposto, o problema tem raízes muito antigas. Uma “malaise” produz sempre alguns sintomas. O Novo Mundo orgulha-se de um estatuto associado a um lema estrangeiro: “La Liberté éclairant le monde”. Se ao menos estivéssemos a falar de um “éclair au chocolat”, para substituir a identidade das bananas dos macacos! Mas as circunstâncias são muito diferentes. Quando o país “reformado” ergue esta estátua, as multidões locais esmurram o peito com orgulho. Hoje em dia, visitantes com excesso de peso, mascam pastilhas elásticas da imortalidade e curvam-se em frente dela. Os seus antepassados tinham vindo das ilhas Viking através do mar. – uma espécie de “jornada para o oeste”, em busca de iluminação. Assim, o esmurrar do peito vai e vem.

E, no entanto, existem alguns atalhos. A estátua foi feita por um francês: Frédéric-Auguste Bartholdi. Além disso, há séculos, outro francês tinha concebido o desenho para o centro urbano de Aolaiguo 傲來國, o nome do Reino dos Macacos em Xiyou ji. Podemos acrescentar, que foneticamente, “Ao” é semelhante a “Ou” 歐 (o nome chinês para Europa).

Daí que haja uma ligação oculta ao “Velho Mundo”. Provavelmente isso deve-se ao código genético: Até hoje, o lado selvagem dos clãs Viking continua a ser considerado um fenómeno excitante. Além disso, por algum tempo tinham uma abreviatura programática: WASP (VESPA) – “Wipe out Airbags, Shoot Pigeons” (Deitem fora os Airbags e Matem os Pombos). Pois é, podemos percebê-los. Têm um problema com a pomba da paz.

Voltemos ao segundo francês. Chamava-se Pierre Charles L’Enfant. A palavra “L’enfant” lembra-nos as crianças. É aqui que nos podemos lembrar da frase: “Se não fores como as crianças…” Como podemos ver, isso não ajudou em nada.

As criaturas de duas pernas em Aolai não estão satisfeitas consigo próprias. Induzidas em erro pelo “Grande Sábio Igual ao Céu” (Qitian dasheng 齊天大聖, um título de Sun Wukong), simplesmente não conseguem deixar de esmurrar o peito, comportando-se, portanto, como crianças mentalmente perturbadas. Devemos desculpar este comportamento? Infelizmente, os poucos elementos da multidão com visão mais alargada não conseguiram encontrar maneira de alterar a tragédia.

Recapitulemos: O paraíso parece perdido. Existem sinais de retrocesso. Há alguns anos, Keith Ablow, um psiquiatra, chegou a apelar a uma “jihad” na Fox News. A receita era simples: Continuem a esmurrar o peito, quanto mais melhor. Houve muitos outros que expressaram opiniões semelhantes.

Voltemos à história: a construção do centro urbano onde a multidão se reuniria para instalar os seus líderes carismáticos, começou em 1792. A praça estava dividida em quatro zonas associadas às quatro direcções celestiais (si fang 四方). Apenas um ano mais tarde, uma embaixada Viking chegou ao Império Manchu e fizeram uma oferenda de bananas. O seu anfitrião, o Imperador Qianlong, recusou educadamente os estranhos pedidos destes intrusos.

Foram-se embora de mãos a abanar e causaram imensos distúrbios nos anos vindouros. O facto de os dois eventos – a vinda da embaixada e a iniciativa da construção das cavernas – terem ocorrido sensivelmente ao mesmo tempo, parece ter um peso simbólico. O mais certo é pertencerem à mesma família e serem aliados frequentes, especialmente quando as questões nutricionais estão envolvidas.

Macau também tem uma estátua gigante. Quem está representada é Guan Yin, e no Extremo Oriente encontramos muitas estátuas erguidas a esta figura. Desde tempos imemoriais, Guan Yin está de boas relações com o Céu, onde tem amigos e aliados. São pacientes e ficam de olho no que acontece na Terra. Claro que, quando o ambicioso Rei Macaco começou a passar os limites, o Céu teve de intervir. Roubar os pêssegos da imortalidade era contra as regras. Guan Yin e os outros tentaram proteger os fracos e preservar a paz.

Este assunto é muito complicado. Os “jihadists” reformados, que pregam o lema “Aolai first”, defendem de corpo e alma a maximização dos lucros e a competição do corte de gargantas. Pensam que as forças superiores do Céu, o

Criador acima de tudo, vão honrar todos aqueles que forem bem-sucedidos – que ponham o princípio abstrato de auto-realização em marcha. Existe um passeio da fama numa das suas cidades, esculpido no solo, que eles foram buscar há algum tempo a uma tribo não reformada. Guan Yin está a par do problema e sabe que há qualquer coisa Aolai. Sim, eles falam de salvação, de saúde material e de felicidade imperturbável, mas quase nunca se preocupam com os pobres. A modéstia não faz realmente parte da sua religião. No entanto, falam de valores e continuam a doutrinar líderes masculinos e femininos doutras comunidades. Às vezes tentam ser extremamente simpáticos e oferecem Budwiser. Actualmente, têm sido muito bem-sucedidos no velho continente, especialmente nas zonas dos Vikings, a Norte de Limes. A Sul dessa linha fica território alienígena, dependente do vinho.

Guan Yin observa tudo isto. De facto, existe uma grande dificuldade. Em Xiyou ji, o Rei Macaco, Sun Wukong, não é omnipotente. Pode fazer alguns truques e usar magia, mas não vai muito longe, o seu mestre, o tímido monge Xuanzang 玄奘 (Tripitaka), consegue controlá-lo. Isto conduz-nos a uma questão importante: Como é que conseguimos impedir os líderes dos gangues de Aolai de criar problemas desnecessários? Hoje em dia, já não usam fitas à volta da cabeça e ninguém pode fazer um feitiço para as apertar. Teria o Imperador de Jade e a sua equipa celestial cometido um erro? Será que se esqueceram de providenciar um mecanismo que pudesse travar os rufias terrestres e impedi-los de fazer disparates?

Recentemente, ouvimos notícias de objectos redondos caídos dos céus. Algumas criaturas extraordinárias perguntaram se estes objectos poderiam ter origem alienígena. Os Aolaianos certamente discutiram isto no edifício pentagramático, adjacente à zona de reuniões sifang, enquanto tentavam arrefecer os cérebros em brasa, botando abaixo bebidas frescas. Podemos sempre prever os efeitos da irrigação excessiva, mas talvez não nos devamos preocupar muito com isso. A Budwiser faz inchar as barrigas cheias de bananas de forma perigosa. Visto de uma perspectiva long durée, é impossível controlar os cinco elementos. Mas as visões também chegam ao fim. O barulho que fazem a esmurrar o peito aumenta e já existem muitas queixas de poluição sonora…